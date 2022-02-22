Zelenskiy: Sadece Ukrayna değil, tüm Avrupa tehditle karşı karşıya
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile yaşanan gerilime dair yaptığı açıklamada, 'Yaptırımları uygulamak için çatışma çıkmasını beklemeyin.' dedi.
2022-02-22 13:34:54
Zelenskiy, Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanımasının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
- Rusya Federasyonu bu kararla Ukrayna'ya karşı daha fazla saldırganlığa temel oluşturuyor.
- NATO'da olup olmadığımız fark etmez, silahlanma ve askeri konularda bize yardımcı olmanız lazım çünkü bizim askerimiz yarın sizin için de savaşacak.
"BÜTÜN DÜNYA İÇİN TEHDİT"
- Bugün sadece Ukrayna değil, tüm Avrupa tehditle karşı karşıyadır.
- Bugün biz, Rusya'dan gelen tehdide karşı Avrupa ülkeleriyle birlikte olmalıyız. Bizim sınırımızda olan tehdit, bütün dünya için bir tehdittir.
- Biz Avrupa Birliği, NATO üyesi değiliz fakat burada şu an çok büyük bir kriz yaşanıyor. Yarın, Moldova, Estonya... herkes tehditle karşı karşıya olabilir.
Rusya-Ukrayna krizi: Bugüne nasıl gelindi?
"UKRAYNALILAR BARIŞ İSTİYOR"
- Hiç kimse savaş istemiyor. Ukrayna'daki insanlar sadece barış istiyor ama biz her ihtimale hazırlıklı olmalıyız.
- Rusya'ya karşı yaptırımlar, Kuzey Akım 2'nin tamamen durdurulmasını içermelidir. .
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