Zelenskiy: Sadece Ukrayna değil, tüm Avrupa tehditle karşı karşıya

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile yaşanan gerilime dair yaptığı açıklamada, 'Yaptırımları uygulamak için çatışma çıkmasını beklemeyin.' dedi.

Zelenskiy, Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanımasının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

- Rusya Federasyonu bu kararla Ukrayna'ya karşı daha fazla saldırganlığa temel oluşturuyor.

- NATO'da olup olmadığımız fark etmez, silahlanma ve askeri konularda bize yardımcı olmanız lazım çünkü bizim askerimiz yarın sizin için de savaşacak.

"BÜTÜN DÜNYA İÇİN TEHDİT"

- Bugün sadece Ukrayna değil, tüm Avrupa tehditle karşı karşıyadır.

- Bugün biz, Rusya'dan gelen tehdide karşı Avrupa ülkeleriyle birlikte olmalıyız. Bizim sınırımızda olan tehdit, bütün dünya için bir tehdittir.

- Biz Avrupa Birliği, NATO üyesi değiliz fakat burada şu an çok büyük bir kriz yaşanıyor. Yarın, Moldova, Estonya... herkes tehditle karşı karşıya olabilir.

Rusya-Ukrayna krizi: Bugüne nasıl gelindi?

"UKRAYNALILAR BARIŞ İSTİYOR"

- Hiç kimse savaş istemiyor. Ukrayna'daki insanlar sadece barış istiyor ama biz her ihtimale hazırlıklı olmalıyız.

- Rusya'ya karşı yaptırımlar, Kuzey Akım 2'nin tamamen durdurulmasını içermelidir. .