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Zelenskiy: Sadece Ukrayna değil, tüm Avrupa tehditle karşı karşıya

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile yaşanan gerilime dair yaptığı açıklamada, 'Yaptırımları uygulamak için çatışma çıkmasını beklemeyin.' dedi.

6 Dakika Önce
2022-02-22 13:34:54
Zelenskiy: Sadece Ukrayna değil, tüm Avrupa tehditle karşı karşıya

Zelenskiy, Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanımasının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

- Rusya Federasyonu bu kararla Ukrayna'ya karşı daha fazla saldırganlığa temel oluşturuyor.

- NATO'da olup olmadığımız fark etmez, silahlanma ve askeri konularda bize yardımcı olmanız lazım çünkü bizim askerimiz yarın sizin için de savaşacak.

"BÜTÜN DÜNYA İÇİN TEHDİT"

- Bugün sadece Ukrayna değil, tüm Avrupa tehditle karşı karşıyadır.

- Bugün biz, Rusya'dan gelen tehdide karşı Avrupa ülkeleriyle birlikte olmalıyız. Bizim sınırımızda olan tehdit, bütün dünya için bir tehdittir.

- Biz Avrupa Birliği, NATO üyesi değiliz fakat burada şu an çok büyük bir kriz yaşanıyor. Yarın, Moldova, Estonya... herkes tehditle karşı karşıya olabilir.

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"UKRAYNALILAR BARIŞ İSTİYOR"

- Hiç kimse savaş istemiyor. Ukrayna'daki insanlar sadece barış istiyor ama biz her ihtimale hazırlıklı olmalıyız.

- Rusya'ya karşı yaptırımlar, Kuzey Akım 2'nin tamamen durdurulmasını içermelidir. .

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