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Zelenskiy, Rusya'nın 'nihai hedefini' açıkladı

Yeni bir video mesaj yayınlayan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'nın doğu ve güneyinin tamamını ele geçirmeyi amaçladığını söyledi ve Ukrayna halkının direnişinden övgü ile söz etti.

1 Saat Önce
2022-04-03 00:57:19
Zelenskiy, Rusya'nın 'nihai hedefini' açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yayınladığı yeni video mesajda, geçici olarak Rusya'nın kontrolüne giren şehirlerde özgürlüklerini savunmak için sokaklara dökülenlerden övgü ile söz etti.

Zelenskiy, "Ne kadar çok kişi protesto ederse saldırganların özgürlüklerimizi yok etmesi o kadar zor olacak. Ortak mücadelemiz ortak zafer ile sonuçlanacak." dedi.

"Batı, bize yeterince füze savunma sistemi vermedi"

Zelenskiy, özellikle Mariupol'deki direnişin diğer kentlere zaman kazandırdığına dikkat çekti.

Rusya'nın Ukrayna'nın doğu ve güneyinin tamamını ele geçirmeyi amaçladığını belirten Zelenskiy, "Batı, bize yeterince füze savunma sistemi vermedi" diye konuştu.

TRTHaber .

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