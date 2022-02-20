Zelenskiy: Rusya'nın açıklamaları tamamen provokasyon ve yalan

Ukrayna Cumhurbaşkanı Münih Güvenlik Konferansın’nda, Rus propagandasının Ukrayna silahlarının Rusya’yı vurduğu yönündeki açıklamalarını provokasyon, yalan ve sinizm olarak nitelendirdi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna silahlarının Rusya'yı vurduğu yönündeki açıklamalara tepki gösterdi.

Zelenskiy, Münih Güvenlik Konferansı'ndaki konuşmasında “Örneğin dün geçici olarak işgal edilmiş topraklarda gösterdikleri şey, bizim tarafımızdan atılan bazı mermiler. Ardından Rostov bölgesine bir şeyin uçtuğunu gösterdiler, hepsi bir provokasyon. Hepsi yalan. Can kaybı yok. Orada yaralı yok, kendi içlerinde bir şeyleri baltalıyorlar, ateş ediyorlar, 2014'ten bu yana ilk kez değil… Yani, vurdukları bölgeye ateş ediyorlar. kontrol. sinizm,.” dedi.

Ukrayna'nın barıştan yana olduğunu belirten ve bunu defalarca dile getirdiğini belirten Zelenskiy, Rusya'nın barış görüşmeleri için herhangi bir platform seçmesini önerdiğini de hatırlattı.

Zelenskiy, “Neden ateş edip diplomasi teklif edelim?” dedi.

Ukrhaber'e göre; Putin'e görüşme teklif eden Cumhurbaşkanı Zelenskiy “Rusya Federasyonu Başkanı'nın ne istediğini bilmiyorum, bu yüzden görüşmeyi teklif ediyorum” dedi.

Ayrıca Ukrayna'nın savaşı mümkün olan tüm formatlarda ve mümkün olan tüm platformlarda sona erdirmek için müzakere etmeye hazır olduğunu tekrarlayan Zelenskiy, “Paris, Berlin, Minsk, İstanbul, Cenevre, Brüksel, New York veya Pekin. Ukrayna'da barışı dünyanın neresinde müzakere edeceğim benim için önemli değil. Dört, yedi veya yüzden fazla ülkenin katılımı da önemli değil. Asıl mesele, aralarında Ukrayna ve Rusya'nın olmasıdır.” dedi.

Sadece Ukrayna'da değil, dünyada da barışa ve uluslararası kabul görmüş sınırlar içinde toprak bütünlüğünün restorasyonuna ihtiyaç olduğunu belirten Zelenskiy, “Umarım kimse Ukrayna'yı Batı ile Rusya Federasyonu arasında elverişli ve ‘ebedi' bir tampon olarak düşünmez. Bu olmayacak, kimse buna izin vermeyecek. Aksi takdirde, bir soru olur. Sırada kim var? NATO devletleri birbirini savunmak zorunda kalacak. Kuzey Atlantik Antlaşması ve 5. Maddenin Budapeşte Muhtırası'ndan daha etkili olacağına inanmak istiyorum.” dedi.

Budapeşte Memorandumu

Zelenskiy Budapeşte Memorandumu üzerine istişareler başlattı ve bu sebeple NATO üyesi ülkelere yönelerek Ukrayna'nın İttifaka katılımı konusunda net bir cevap istedi.

Zelenskiy, Ukrayna'ya dünyanın üçüncü büyük nükleer potansiyelinden vazgeçmesi için güvenlik garantisi vaat edildiğini hatırlatarak “Bizim silahımız yok. Güvenlik de var. Bölgenin İsviçre, Hollanda veya Belçika'dan daha büyük bir yüzölçümü yok. Ve en önemlisi, milyonlarca vatandaşımız yok. Bunların hiçbiri yok. Ama bir şey var. Bu haktır, taviz verme politikasından güvenlik ve barışın güvence altına alınmasına geçmeyi talep etme hakkıdır” dedi.

Zelenskiy'e göre, Budapeşte Memorandumu çerçevesinde istişareler başlatıldı, ancak bunlar gerçekleşmezse veya bunun sonucunda Ukrayna için güvenlik garantileri konusunda belirli kararlar alınmazsa, o zaman Kiev garantör ülkelerin yükümlülüklerini sorgulayabilir.

Zelenskiy “Cumhurbaşkanı olarak, Budapeşte Memorandumu çerçevesinde ilk kez istişareler başlatıyorum. Ukrayna bunu dördüncü kez yapıyor. Ama hem Ukrayna hem de ben, bunu son kez yapıyoruz” dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba‘nın, istişarelerde bulunmakla görevlendirildiğini belirten Zelenskiy “Bir daha gerçekleşmezse veya devletimiz için güvenlik garantileri temelinde belirli bir karar verilmezse, Ukrayna, Budapeşte Muhtırası'nın çalışmadığına inanma hakkına sahip olacak ve 1994'ün tüm paket kararları sorgulanacak.” dedi.

Budapeşte Memorandumu, 5 Aralık 1994 tarihinde Macaristan'ın Budapeşte kentinde düzenlenen AGİT konferansında imzalayan taraflarca Beyaz Rusya, Kazakistan ve Ukrayna'nın Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'na katılımıyla ilgili güvenlik güvenceleri sağlamak için imzalanan üç özdeş siyasi anlaşmadır.

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