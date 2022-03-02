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Zelenskıy: Rusya bombalarla, füzelerle kazanamaz

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodımır Zelenskıy, Rusya’nın saldırılarına ilişkin yayımladığı video mesajda, yaklaşık 6 bin Rus askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

2 Saat Önce
2022-03-02 23:10:47
Zelenskıy: Rusya bombalarla, füzelerle kazanamaz

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodımır Zelenskıy yeni bir video mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Zelenskıy, mesajında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 7. gününe kadar yaklaşık 6 bin Rus askerinin öldürüldüğünü açıkladı. Zelenskıy, Ukrayna'nın Rus işgalciler tarafından kazanılamayacağını vurguladı.

“Rusya bombalar, saldırılar ve füzelerle Ukrayna'yı kazanamaz” diyen Zelenskıy, konuşmasının devamında, “Rus işgalcileri tarihimiz hakkında hiçbir şey bilmiyor. Ama tarihimizi ve ülkemizi, hepimizi yok etme emri aldılar” dedi.

Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) başvurusuna destek isteyen Zelenskıy, tarafsız kalmanın zamanı olmadığının altını çizdi. .

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