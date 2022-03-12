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Zelenskiy: Rus ordusu son on yılların en büyük kaybını yaşadı

Ukrayna'daki son durumla ilgili yeni bir video yayınlayan Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Rus ordusunun son on yılların en büyük kaybını yaşadığını belirterek, '31 Rus taktik taburu savaşamaz duruma getirildi' dedi.

3 Saat Önce
2022-03-12 15:41:26
Zelenskiy: Rus ordusu son on yılların en büyük kaybını yaşadı

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy Rus ordusunun son on yılların en büyük kaybını yaşadığını söyledi, "31 Rus taktik taburu savaşamaz duruma getirildi" dedi.

Cumhurbaşkanı Zelenskiy Ukrayna'daki son durumla ilgili yeni bir video yayınladı.

Rusya'nın yeni askerler gönderdiğini söyleyen Zelenskiy, "Ukrayna'nın savaş yoğunluğunu azaltmak gibi bir şansı yok" dedi.

"Rusya'nın kaybı büyük"

"Rus ordusu son on yılların en büyük kaybını yaşadı" diyen Zelenskiy 31 Rus taktik taburunun savaşamaz duruma getirildiğini açıkladı.

Zelenskiy'nin gündeminde kaçırılan Melitopol Belediye Başkanı da vardı.

Belediye başkanını derhal serbest bırakılmasını isteyen Zelenskiy, bu konuyu Almanya Devlet Başkanı Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile de görüştüğünü söyledi.
Zelenskiy, Mariupol'de 2 binden fazla kişi kaçırılan belediye başkanı için sokağa çıktığını hatırlattı.

Yeni yaptırımlar için AB'ye çağrı yaptı

Ukrayna'nın AB üyeliği ile ilgili de konuşan Zelenskiy AB Komisyonu ile Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne hızlı üyeliği konusunda çalıştıklarını söyledi.

AB'ye yeni yaptırımlar için de çağrıda bulundu, "Rusya'ya karşı yeni AB yaptırımları bekliyoruz" dedi.

Yakıt vergisi kaldırıldı

Zelenskiy Ukrayna hükümetinin parlamento onayına tabi benzin ve dizel tüketiminden tamamen feragat ettiğini de sözlerine ekledi.

Yakıt vergisini kaldırdıklarını belirten Zelenskiy sığınmacı kabul eden evlerden elektrik, su, gaz faturasının alınmayacağını söyledi. .

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