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Zelenskiy, Putin ile Türkiye’de görüşmeyi kabul etti

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Erdoğan’ın dünkü resmi ziyareti sonrasında Rusya devlet başkanı Putin ile Türkiye’de görüşmeyi kabul ettiğini açıkladı

2 Saat Önce
2022-02-05 20:29:50
Zelenskiy, Putin ile Türkiye’de görüşmeyi kabul etti

Erdoğan, dün Ukrayna'yı ziyarette bulunarak Rusya-Ukrayna geriliminin son bulması için Zelenskıy ile arabuluculuk görüşmesi yapmıştı. Görüşmenin ardından Erdoğan, basın açıklamasında, “Liderler arası ya da teknik görüşmeye ev sahipliği yapabiliriz.” demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda, “Sayın Putin ile Sayın Zelenskiy'i üst düzeyde bir araya getirmek üzere inşallah bu toplantıyı yapalım istiyoruz. Sayın Zelenskiy ile olan mutabakatımız bu istikamette” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy: Üzerime düşeni yapmaya hazırım

Türkiye'nin arabuluculuk yapması için adım atan Zelenskıy Erdoğan'a, “Bu tür bir adımda, üzerime ne düşüyorsa, bunu yapmaya hazırım. Bana telefon açtığınız anda hemen ertesi gün, iki gün sonra, ne derseniz, nereye diyorsanız ben oraya çıkar gelirim” dedi.

Bunun üzerine Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskıy'ın Putin ile Türkiye'de görüşme yapmayı kabul ettiği öğrenildi. Yakın zamanda Putin'in Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

KırımHaberAjansı .

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