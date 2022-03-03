Zelenskiy'nin 'uçuşa yasak bölge' çağrısına ABD'den ret

Beyaz Saray, (Zelenskiy'nin çağrısına karşılık) Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturulmasının Rusya ile savaşa yol açabileceği gerekçesiyle bu adımı atmayacaklarını duyurdu.

Beyaz Saray, Ukrayna'ya saldırısının ardından Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'nden çıkarılmasını da olası görmediklerini açıkladı.

Beyaz Saray ayrıca, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ile bazı Rus oligarkları yaptırım listesine aldıklarını ve bu kişilere vize yasağı getirdiklerini duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve çevresindekilere yönelik ekonomik yaptırımları sürdüreceklerini söyledi. AA .