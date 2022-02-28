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Zelenskiy'nin onay oranı yüzde 90'ın üzerine çıktı

Ukrayna'da hafta sonu yapılan bir anketin sonuçlarına göre, Ukraynalıların yüzde 90'ından fazlası, Devlet Başkanı Zelenskiy'yi desteklediklerini söyledi.

3 Saat Önce
2022-02-28 08:43:51
Zelenskiy'nin onay oranı yüzde 90'ın üzerine çıktı

Rating Sociological grubu tarafından yapılan ankete göre, Ukraynalıların yüzde 91'i Devlet Başkanı Zelenskiy'yi destekledi. Sadece yüzde 6'sı Ukrayna liderini desteklemezken, yüzde 3'ü kararsız kaldı.

Ankete Ukrayna'nın farklı şehirlerinden iki bin kişi katıldı, ancak Kırım'da ve Ukrayna'nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçıların elindeki bölgelerde yaşayanlar hariç tutuldu.

Ukrayna'nın Rus saldırısını püskürtebilme şansı sorulduğunda, yüzde 70'i bunun mümkün olduğuna inandıklarını söyledi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine verilen destek de Rusya saldırısının başlamasından hemen önce önemli ölçüde arttı. .

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