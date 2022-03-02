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Zelenskiy'nin konuşması AB'yi harekete geçirdi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, savaştan kaçarak AB ülkelerine giden Ukraynalılara geçici koruma statüsü verilmesi için teklif hazırladı. Geçici koruma statüsü verilen Ukraynalılar geçici süreyle oturum izni alabilecek; eğitim, sağlık, çalışma izni, barınma yardımı gibi imkanlardan faydalanacak

3 Saat Önce
2022-03-02 12:34:38
Zelenskiy'nin konuşması AB'yi harekete geçirdi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun teklifine göre, AB'nin Geçici Koruma Yönergesi harekete geçirilecek. Böylece geçici koruma statüsü verilen Ukraynalılar AB ülkelerinde oturma izni alabilecek, eğitim ve sağlık hizmetlerinden faydalanacak, iş bulup çalışabilecek.

Ukraynalılara ayrıca sosyal refah yardımı, barınma yardımı ve geçim yardımı gibi imkanlar verilebilecek.

Refakatsiz çocuklar da geçici koruma kapsamında yasal koruyucuların koruması altında olacak ve eğitim alabilecek.

Ukraynalı olmayıp mülteci olarak veya uluslararası koruma altında bu ülkede yasal olarak yaşayan ve kendi ülkesine dönme imkanı bulunmayan kişiler de AB'nin geçici koruma imkanından faydalanabilecek.

Geçici koruma ilk aşamada 1 yıl için verilecek, daha sonra duruma göre iki kez 6'şar ay uzatılması mümkün olacak. AB Komisyonu, Ukrayna'daki duruma bağlı olarak uygulamanın durdurulmasını daha erken de teklif edebilecek.

AB'nin Geçici Koruma Yönergesinin uygulanmasında formaliteler azaltılacak. Ayrıca üye ülkelerin yükü paylaşması amacıyla "dayanışma platformu" kullanılacak. Bunun koordinasyonunu AB Komisyonu yapacak.

- Sınır kontrolleri gerektiğinde gevşetilecek

AB Komisyonu, Geçici Koruma Yönergesinin harekete geçirilmesi dışında AB sınır yönetimini basitleştirecek. Ukrayna sınırında istisnai durumlarda sınır görevlileri belirli kişiler için kuralları geçici olarak gevşetebilecek.

AB üyesi olmayan ülkelerin vatandaşları da giriş koşullarını karşılamasa bile Ukrayna sınırından AB'ye alınacak. Bu kişilerin kendi ülkelerine gitme imkanları varsa geçiş için yardım yapılacak.

- Teklif yarın görüşülecek

AB Komisyonunun teklifinin AB Konseyi tarafından kabul edilmesi gerekiyor. AB Konseyini oluşturan üye ülkelerin çoğu daha önce bu teklife sıcak baktıklarını belirtmişti.

Teklifin yarın AB Adalet ve İçişleri Konseyinde üye ülkelerin içişleri bakanlarınca değerlendirilmesi bekleniyor. .

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