Zelenskiy'nin 'Holokost' benzetmesi İsrailli bakanları öfkelendirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Rusya'nın Kiev'e yönelik saldırısını 'Nazi Holokost'una benzetmesi İsrail Parlamentosundaki hükümet üyelerini kızdırdı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, dün akşam Zoom üzerinden İsrail Parlmentosu üyelerine seslendi. Zelenskiy konuşmasında Rusya'nın Kiev'e yönelik saldırısını "Nazi Holokost"una benzetmesi, İsrailli bakanları kızdırdı.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre; Zelenski, İsrail'i hem Ukrayna'ya yardım etmemesi ve mülteci kabul etmemesi açısından eleştirdi.

İsrail İletişim Bakanı Yoaz Hendel, Zelenskiy'nin 'Holokost' karşılaştırmanın tarihin tahrifatı olduğunu belirterek, "Ukrayna'nın (Holokost'taki) rolünü herkes biliyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Yair Lapid de, "Ukrayna halkına elimizden geldiğince yardım etmeye devam edeceğiz ve savaşın dehşetini bilen insanların durumuna asla sırtımızı dönmeyeceğiz" dedi.

Sağcı muhalefetin dini Siyonist hareketin lideri Bezalel Smotrich ise şunları söyledi: “Ukrayna ile dayanışmayı ifade etmek için Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'nin konuşmasına katıldım, ancak bu karşılaştırma çirkin ve temelsizdir."

Grup üyesi Simcha Rotman ise şaka yolla, "Ukraynaca anlamıyorum ama duyduğum çeviri doğruysa, Zelenskiy bizden Ukraynalılara 80 yıl önce bize davrandıkları gibi davranmamızı istedi. Sanırım talebini reddetmek zorunda kalacağız" dedi.

Sol görüşlü Meretz partisinden MK Musa Raz da, "Holokost ile karşılaştırılmaktan hoşlanmıyorum. Holokost diye bir şey yok. O bu konuda yanıldı" diyerek Zelenskiy'e tepke gösterdi.

Zelensky ne dedi?

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, Knesset'e yaptığı konuşmada, Rusya'nın ülkesine yönelik askeri harekâtına karşı duruşu nedeniyle İsrail'i eleştirdi ve bunu "Nazi Holokost"una benzetti.

Zelenskiy, "İsrail'in en iyi savunma sistemi olan Demir Kubbesi var. Bize neden silah vermediniz?" dedi. Zelensky, Tel Aviv'i "şimdi tavır almaya, Ukrayna'yı Rusya'ya karşı desteklemeye" çağırdı.

Ukrayna cumhurbaşkanı Zelenskiy, "Ukrayna, 80 yıl önce Yahudileri kurtarmak için seçimini yaptı" diyerek, Rusya'nın ülkesine yönelik askeri operasyonunu birkaç noktada "Nazi Holokost"una benzetti.

Zelensky, İsrailli milletvekillerine şunları söyledi: "Tamamen farklı ülkelerde ve koşullardayız, ancak önümüzde tehdit bir tane. 24 Şubat - Rus işgalinin başlangıcı olan bu tarihi düşünmenizi istiyorum, bu gün iki kez hatırlanacak. 24 Şubat 1920 Nazi Partisi kuruldu, milyonları öldürdü, bütün ülkeleri yıktı ve soykırım gerçekleştirdi. Şimdi Rusya Nazilerin yaptığı gibi aynı yolu izliyor." .