Zelenskiy NATO'ya seslendi: Uçaklarınızın yüzde 1'ini bize verebilirsiniz

Ukrayna lideri Zelenskiy, Brüksel'de NATO karargahında yapılan zirveye katılan ülkelere seslenerek 'Tüm uçaklarınızın, tanklarınızın yüzde 1'ini bize verebilirsiniz' dedi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta ikinci aya girilirken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Brüksel'deki NATO Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katılarak konuşma yaptı.

NATO liderlerine seslenen ve tekrar yardım isteyen Zelenskiy, Rus güçlerinin Ukrayna'dan sonraki hedefinin Avrupa'nın doğusundaki Polonya gibi NATO müttefiki ülkeler olacağını öne sürdü.

Zelenskiy, “Rusya, NATO'nun doğudaki üyelerine karşı ilerlemek istiyor. Baltık ülkelerine karşı. Polonya'ya karşı olduğu kesin” dedi. Ukrayna Devlet Başkanlığı tarafından paylaşılan videoda Zelenskiy, “Fakat NATO henüz insanları kurtarmak için birliğin neler yapabileceğini göstermedi” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, yaptığı konuşmada, “20 binden fazla tankınız var ve bundan yüzde birini vermenizi, satmanızı istedik ama net cevap alamadık. Savaşta yapılan yardım çağrılarına cevap alamamak korkunç bir şey. Biz sadece yaşamak istiyoruz” dedi.

NATO ülkelerine Ukrayna'ya askeri destek çağrısında bulunan Zelenskiy, "Halkı ve kentlerimizi kurtarmak için Ukrayna'nın kısıtlama olmaksızın askeri desteğe ihtiyacı var. Rusya'nın tüm cephaneliğini bize karşı kısıtlama olmaksızın kullandığı gibi. Tüm uçaklarınızın, tanklarınızın yüzde 1'ini bize verebilirsiniz. Yüzde bir!" ifadelerini kullandı.

RUSYA'YA 'FOSFOR BOMBALARI' SUÇLAMASI

Konuşmasında, Rusya'yı Ukrayna'da "fosfor bombası kullanmak" ile suçlayan Zelenskiy, "Bu sabah fosfor bombaları kullanıldı.

Rus fosfor bombaları. İnsanlar öldürüldü. İttifak, ihtiyacımız olan tüm silahları bize vererek, Ukraynalıları Rus saldırılarında, Rus işgalinde ölmesini bir kez daha önleyebilir" dedi.

Öte yandan ABD yönetiminden üst düzey bir isim de Reuters'a konuştu. Zelenskiy'nin videosunda Ukrayna liderinin uçuşa yasak bölge ya da NATO üyeliği istemediğine dikkat çeken ABD'li yetkili, “Müttefiklerle birlikte Ukrayna'ya gemi savar silahlar verme konusunu görüşüyoruz. Bazı teknik zorluklar olacaktır fakat bu konuda görüşmeler sürüyor” dedi.

İsmini açıklamayan ABD'li yetki NATO liderleri arasındaki atmosferin, “Birlik ve irade içinde” olduğunu söyledi. .