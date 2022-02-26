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Zelenskiy meydan okudu! ‘Ne kadar sürerse sürsün...’

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yeni yayınladığı video mesajında kritik açıklamalarda bulundu.

51 Dakika Önce
2022-02-26 20:55:36
Zelenskiy meydan okudu! ‘Ne kadar sürerse sürsün...’

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, yeni açıklamasında şöyle dedi:

"Ülkeyi kurtarmak için ne kadar sürerse sürsün savaşacağız. Bombardıman devam ederken bile... Çocuklar zaten barınaklarda doğmuşsa, şüphesiz savaşta düşmanın şansı yoktur. Ukraynalıların ülkeyi savunma istekliliği işgal senaryosunu bozdu. Ülke özgürleşene kadar savaşacağız"

Vladimir Zelenskiy: Silah bırakmayacağız

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev ofisinin dışında yaptığı açıklamayı bir videomesaj ile yayınladı.

Ülkesini terk ettiğine ilişkin bilgileri yalanlayan Zelenskiy, "Ben buradayım ve silahlarımızı bırakmayacağız. Devletimize sahip çıkacağız. Çünkü silahımız hakikattir. Hakikatimiz de bu topraklar, ülke ve çocukların bizim olmasıdır. Tüm bunları koruyacağız." ifadelerini kullandı.

"Rusya'nın alçak taktikleri karşısında çok başarılı savunma yaptık"

Zelenskiy konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İşgalciler devletimizin çevresini bloke etmek ve Donetsk'te olduğu gibi kuklalarını buraya koymak istediler ama onların planlarını bozduk. Kiev için gerçek bir mücadele ettik. Askeri araçlarımız bizim için harekete geçti, işgalcileri topraklarımızdan kovmak için her şeyi yaptık ve Rusya'nın alçak taktikleri karşısında çok başarılı savunma yaptık."

Düşman sabotaj grupları uyarısı

Rus birlikleri Ukrayna'nın başkenti Kiev'i kuşattı. Başta Kiev olmak üzere Ukrayna'nın pek çok şehrine saldırı düzenleniyor.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, sosyal medya hesabından, şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Yasağın ayrıntıları şu şekilde:

28 şubat sabahına kadar 17:00- 08:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu saatte dışarda olanlar düşman gruptan sayılacak.

Klitschko, Rus güçlerinin Kiev'e saldırılarının önlendiğini, kentin Ukrayna askerlerinin kontrolünde olduğunu vurgulayarak, şehirde düşmanın sabotaj gruplarının bulunduğuna dikkati çekti ve halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı. TRTHaber .

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