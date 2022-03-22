Zelenskiy'i dünyadaki FETÖ'cüler neden destekliyor

Türkiye’nin bütün uyarılarına rağmen Zelenskiy yönetimindeki Ukrayna'nın FETÖ’yü koruyup kolladığı ortaya çıktı.

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği, 15 Temmuz 2016'dan sonra isim isim FETÖ Ukrayna'da faaliyet yürüten kurumlarını ısrarla Kiev makamlarına iletti. Ancak 2016'dan bu yana önce Poroşenko, daha sonra Zelenskiy yönetimleri, ülkedeki FETÖ örgütlenmesi ile ilgili somut adım atmadı.

Ukrayna'da Fethullahçı Terör Örgütü'ne bağlı kuruluşlar hala serbestçe ve yoğun bir şekilde faaliyet yürütüyor. Bunların başında ise Uluslararası Meridyen Okulları, Uluslararası Işık Kültür Merkezi ve ukraynahaber.com internet sitesi geliyor.

Donetsk Halk Cumhuriyeti Kamu Meclisi'nde görev yapan Türkolog Karina Pavlyuçkova, Aydınlık Gazetesi'ne FETÖ'nün Ukrayna'da en az 3 eğitim kurumu olduğunu açıkladı. Pavlyuçkova, “Meridyen Okulları'nın Poroşenko ve Zelenskiy hükümetleri döneminde yapılan anlaşmalarla açık olduğunu, hala çalıştıklarını görüyoruz” dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, 2018'de memurlarına gönderdiği bir genelgede; “FETÖ kuruluşları olan Uluslararası Meridyen Okulu, Ukrayna-Türkiye Kültür Merkezi, Türkiye Sanayici ve İşverenler Konfederasyonu, Çernomorski Lisesi ile Odessa Türk Kültür ve Öğrencileri Derneği'nin yasaları ihlal etmediği” ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere de 15 Temmuz 2020'de Ukrayna'nın Den gazetesi için kaleme aldığı yazıda Ukrayna otoritelerini uyarmıştı. Yazısında Türkiye'nin DETÖ ile mücadelesini aktaran Büyükelçi Güldere, pek çok ülkede FETÖ'ye ait kurumların Maarif Vakfı'na geçtiğini vurgulamıştı.

Ukrayna devlet yöneticileri çocuklarını, FETÖ'nün Meridyen adlı eğitim kurumuna yazdırdığı biliniyor. FETÖ'nün Kültür merkezinde de Ukrayna devletinin temsilcileriyle ortak sponsorlu etkinlikler düzenleniyor.

FETÖ'nün kapatılan Cihan Haber Ajansı'nın Ukrayna muhabiri Yunus Erdoğdu, 2019 gibi geç bir tarihte “gazeteci” adı altında Zelenskiy'nin dibine kadar sokuyor. Sözde gazeteci Yunus Erdoğandu, ukraynahaber sitesi aracılığıyla ülkedeki örgütsel faaliyetlerine devam ediyor.

FETÖ, eğitim kurumları öncülüğünde, üyesi olan işadamlarının desteğiyle Ukrayna'da çeşitli platformlar oluşturuyor. Bu platformlar, Kurban Bayramlarında Hristiyanlara et dağıtarak, Ukrayna'da Fethullah Gülen'e sempati kazandırmaya çalışıyor. .