DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Avrupa'da panik! Kuş gribi vakaları artıyor
İlyas Salman ne dedi? İlyas Salman-Şener Şen olayı nedir? İlyas Salman neden yargılanıyor?
Şekere ne kadar zam geldi? Şeker fiyatları ne kadar? Son Dakika: Toz şekerin kilosu ne kadar oldu?
Esnafa vergi şoku
Rusya'da panik! Market rafları boşaldı
Nuray Demir kimdir? Nuray Demir neden öldü? Nuray Demir'in katili kim?
Rusya: 78 uçağımıza el konuldu
FED Mayıs faiz kararı ne olur? FED 2022 Mayıs'ta faiz artıracak mı? Faiz kaç baz puan yükseltilir?
Portekiz-Türkiye maçının hakemi belli oldu
TOGG fiyatı ne kadar? TOGG ne zaman satışa çıkacak? Yerli otomobil TOGG kaç lira olacak?
Zelenskiy'i dünyadaki FETÖ'cüler neden destekliyor
Üç Kuruş 19. bölüm tek parça izle | Show TV Üç Kuruş yeni bölüm izle | Üç Kuruş son bölümde neler oldu?
Bakan Bilgin'den ikinci asgari ücret zammına olumsuz sinyal!
Hakkari sınırına askeri sevkiyat
''Yeni dünya düzenine biz önderlik etmeliyiz''

TIMETURK / DÜNYA / Zelenskiy'i dünyadaki FETÖ'cüler neden destekliyor

Zelenskiy'i dünyadaki FETÖ'cüler neden destekliyor

Türkiye’nin bütün uyarılarına rağmen Zelenskiy yönetimindeki Ukrayna'nın FETÖ’yü koruyup kolladığı ortaya çıktı.

2 Saat Önce
2022-03-22 12:27:20
Zelenskiy'i dünyadaki FETÖ'cüler neden destekliyor

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği, 15 Temmuz 2016'dan sonra isim isim FETÖ Ukrayna'da faaliyet yürüten kurumlarını ısrarla Kiev makamlarına iletti. Ancak 2016'dan bu yana önce Poroşenko, daha sonra Zelenskiy yönetimleri, ülkedeki FETÖ örgütlenmesi ile ilgili somut adım atmadı.

Ukrayna'da Fethullahçı Terör Örgütü'ne bağlı kuruluşlar hala serbestçe ve yoğun bir şekilde faaliyet yürütüyor. Bunların başında ise Uluslararası Meridyen Okulları, Uluslararası Işık Kültür Merkezi ve ukraynahaber.com internet sitesi geliyor.

Donetsk Halk Cumhuriyeti Kamu Meclisi'nde görev yapan Türkolog Karina Pavlyuçkova, Aydınlık Gazetesi'ne FETÖ'nün Ukrayna'da en az 3 eğitim kurumu olduğunu açıkladı. Pavlyuçkova, “Meridyen Okulları'nın Poroşenko ve Zelenskiy hükümetleri döneminde yapılan anlaşmalarla açık olduğunu, hala çalıştıklarını görüyoruz” dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, 2018'de memurlarına gönderdiği bir genelgede; “FETÖ kuruluşları olan Uluslararası Meridyen Okulu, Ukrayna-Türkiye Kültür Merkezi, Türkiye Sanayici ve İşverenler Konfederasyonu, Çernomorski Lisesi ile Odessa Türk Kültür ve Öğrencileri Derneği'nin yasaları ihlal etmediği” ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere de 15 Temmuz 2020'de Ukrayna'nın Den gazetesi için kaleme aldığı yazıda Ukrayna otoritelerini uyarmıştı. Yazısında Türkiye'nin DETÖ ile mücadelesini aktaran Büyükelçi Güldere, pek çok ülkede FETÖ'ye ait kurumların Maarif Vakfı'na geçtiğini vurgulamıştı.

Ukrayna devlet yöneticileri çocuklarını, FETÖ'nün Meridyen adlı eğitim kurumuna yazdırdığı biliniyor. FETÖ'nün Kültür merkezinde de Ukrayna devletinin temsilcileriyle ortak sponsorlu etkinlikler düzenleniyor.

FETÖ'nün kapatılan Cihan Haber Ajansı'nın Ukrayna muhabiri Yunus Erdoğdu, 2019 gibi geç bir tarihte “gazeteci” adı altında Zelenskiy'nin dibine kadar sokuyor. Sözde gazeteci Yunus Erdoğandu, ukraynahaber sitesi aracılığıyla ülkedeki örgütsel faaliyetlerine devam ediyor.

FETÖ, eğitim kurumları öncülüğünde, üyesi olan işadamlarının desteğiyle Ukrayna'da çeşitli platformlar oluşturuyor. Bu platformlar, Kurban Bayramlarında Hristiyanlara et dağıtarak, Ukrayna'da Fethullah Gülen'e sempati kazandırmaya çalışıyor. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş