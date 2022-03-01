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Zelenskiy’i ayakta alkışladılar

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına ilişkin Avrupa Parlamentosu'na hitap etti.

2 Saat Önce
2022-03-01 15:07:02
Zelenskiy’i ayakta alkışladılar

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına ilişkin Avrupa Parlamentosu'na hitap etti. "Haklarımızı ve özgürlüklerimizi korumak için hayatta kalmak için savaşıyoruz" diyen Zelenskiy, Parlamento'da ayakta alkışlandı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Parlamentosu'na hitap etti. Zelenskiy, 5 gündür Rusya'nın işgali altında olduklarının altını çizdi ve son günlerde herkesin verdiği desteğe minnettar olduğunu söyledi.

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"Şu an konuşmamı yazılı bir metinden okumuyorum şimdi biz gerçekleri konuşuyoruz. Her gün gerçek insanlar hayatını özgürlükleri için ölüyor. Bu irade olduğu sürece her zorluğu ve herkesi alt edebiliriz. Haklarımızı ve özgürlüklerimizi korumak için hayatta kalmak için savaşıyoruz."

"Kimse direncimizi kıramayacak"

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"Rusya Ukraynalı çocukları hedefi alıyor. Ukrayna, kendisine eşit davranılması için en iyi insanlarını feda ediyor. Ukrayna çocuklarının hayatını korumak istiyor, bu en temel hak. Putin askeri altyapıları vurduğunu iddia ediyor ama aslında çocukları ve sivilleri katlediyor." diyen Zelenskiy, "kimse direncimizi kıramayacak." vurgusunu yaptı.

"Bu meydanda siviller katledildi"

Zelenskiy konuşmasında sabah saatlerinde Harkiv kentine, Rusya tarafından yapılan saldırıyı da anlattı:

"Harkiv insanların barış içinde yaşadığı bir üniversite şehri ve Avrupa'nın en büyük meydanına sahip ve bu meydanın adı özgürlük meydanı. Bu meydanda siviller katledildi."

"Bizi yalnız bırakmayacağınızı kanıtlayın"

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Zelenskiy sözlerine şöyle devam etti:

"Avrupa'nın eşit haklara sahip bireyleri olmak için de bugün savaşıyoruz. AB'nin desteği olmazsa Ukrayna yalnız kalacak. Biz direncimizi ve gücümüzü gösterdik siz de arkamızda olduğunuzu ve gerçekten Avrupa'nın değerlerine sahip çıktığınızı gösterin. Bizimle olduğunuzu kanıtlayın. Bizi yalnız bırakmayacağınızı kanıtlayın."

TRTHaber .

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