Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 'Görüşmelerin sonuç vereceğine inanmıyorum ama deneyelim' açıklamasını yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ile görüştü. Zelenskiy, görüşmelerle ilgili şu açıklamaları yaptı:

Belarus'ta Rus-Ukrayna barış görüşmelerinin sonuç vereceğine inanmıyorum ama deneyelim.

Askerlerin Belarus'tan Ukrayna'ya hareket etmesini istemediğimi söyledim. Alexander Lukashenko bana bunun garantisini verdi. (TRTHaber) .