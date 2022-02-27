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Zelenskiy: Görüşmelerin sonuç vereceğine inanmıyorum

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 'Görüşmelerin sonuç vereceğine inanmıyorum ama deneyelim' açıklamasını yaptı.

2 Saat Önce
2022-02-27 19:35:55
Zelenskiy: Görüşmelerin sonuç vereceğine inanmıyorum

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ile görüştü. Zelenskiy, görüşmelerle ilgili şu açıklamaları yaptı:

Belarus'ta Rus-Ukrayna barış görüşmelerinin sonuç vereceğine inanmıyorum ama deneyelim.

Askerlerin Belarus'tan Ukrayna'ya hareket etmesini istemediğimi söyledim. Alexander Lukashenko bana bunun garantisini verdi. (TRTHaber) .

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