Zelenskiy duyurdu: İnsani koridorlar kısmen açıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yeni bir video mesaj yayınladı. Zelenskiy, 'İnsani koridorlar bugün kısmen açıldı' dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin konuşmasında öne çıkan başlıklar:

- İnsani koridorlar bugün kısmen açıldı.

- Rus askerleri Kiev'e saldırdı. 4 evi yok ettiler. Kiev'deki hava saldırılarında 5 kişi hayatını kaybetti. Enkazlar altında kişileri bulmaya çalışıyoruz.

- NATO'nun 5. maddesi hiç olmadığı kadar zayıf.

- İşgalciler başkenti ele geçirmeyi hedeflerken Ukrayna'yı ele geçirmeyi amaçlıyorlar.

- Bütün hayatını kaybeden siviller için saygı duruşu ilan ediyorum.

TRTHaber .