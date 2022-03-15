Zelenskiy duyurdu: İnsani koridorlar kısmen açıldı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yeni bir video mesaj yayınladı. Zelenskiy, 'İnsani koridorlar bugün kısmen açıldı' dedi.
2022-03-15 17:56:16
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin konuşmasında öne çıkan başlıklar:
- İnsani koridorlar bugün kısmen açıldı.
- Rus askerleri Kiev'e saldırdı. 4 evi yok ettiler. Kiev'deki hava saldırılarında 5 kişi hayatını kaybetti. Enkazlar altında kişileri bulmaya çalışıyoruz.
- NATO'nun 5. maddesi hiç olmadığı kadar zayıf.
- İşgalciler başkenti ele geçirmeyi hedeflerken Ukrayna'yı ele geçirmeyi amaçlıyorlar.
- Bütün hayatını kaybeden siviller için saygı duruşu ilan ediyorum.
TRTHaber .
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