Zelenskiy: Donbas ve Kırım Avrupa'nın merkezinde iki ekolojik bomba

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Donbas ve Kırım'ın Avrupa'nın merkezinde iki ekolojik bomba olduğunu söyledi.

Zelenskiy, İskoçya'nın Glasgow kentinde gerçekleştirilen 26. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) konuştu. Ukrayna'nın Paris Anlaşması'nı imzalayan Avrupa'daki ilk ülkelerden olduğunu belirten Zelenskiy, hedeflerinin 2030'a kadar sera gazı emisyonlarını yüzde 65 azaltmak olduğunu ifade etti.

Zelenskiy, küresel ısınmanın üstesinden gelmek için her sene biraz daha güvenin azaldığı uluslararası ilişkilerde bir "küresel ısınma" gerektiğini vurgulayarak, anlaşmaların bazıları için sadece sözlerden ibaretse anlamsızlaştığına dikkati çekti.

1994'te Ukrayna'nın yerine getirilmeyen güvenlik garantileri aldığını hatırlatan Zelenskiy, "Avrupa'nın merkezine Donbas ve işgal edilen Kırım olarak iki ekolojik bomba düştü." dedi.

Zelenskiy, eşsiz floraya sahip Kırım'ın Rus donanma üssüne dönüştüğünü ve Donbas'ın bazı bölgelerinin mayınlarla dolu hale geldiğini söyleyerek, bu durumun tüm dünyaya bir tehdit olduğunu kaydetti. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.