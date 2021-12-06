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Zelenskiy, Donbas cephesini ziyaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Silahlı Kuvvetler Günü'nde Donbas cephesine ziyarette bulundu.

14 Dakika Önce
2021-12-06 21:51:49
Zelenskiy, Donbas cephesini ziyaret etti

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ziyareti kapsamında cephede 5 askere devlet nişanı verdi.

Zelenskiy, askerlere "Bugün sizinle olma şerefine nail oldum. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini koruduğunuz için minnettarım." ifadesini kullandı.

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Ukrayna Devlet Başkanı, Harkov'daki kutlama törenine de katıldı.

Ülkenin farklı şehirlerinde törenler düzenlenirken, Kiev'deki Mihaylivska Meydanı'nda düzenlenen törende, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinde kullanılacak Humvee cipler sergilendi.

"Ukrayna Silahlı Kuvvetler Günü", 6 Kasım 1991'den beri her yıl kutlanıyor. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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