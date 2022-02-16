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Zelenskiy, Devlet Güvenlik Stratejisini yürürlüğe koydu

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Devlet Güvenlik Stratejisini yürürlüğe koydu.

49 Dakika Önce
2022-02-16 20:15:49
Zelenskiy, Devlet Güvenlik Stratejisini yürürlüğe koydu

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 30 Aralık 2021'de Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyinin Devlet Güvenlik Stratejisine ilişkin aldığı karar Zelenskiy tarafından yürürlüğe kondu.

Stratejide, iç ve dış tehditlere karşı devletin zamanında müdahalesinin amaçlandığı, Avrupa Birliği ve NATO standartları göz önüne alınarak devlet güvenliği alanlarında gelişimin hedeflendiği aktarıldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı hibrit savaşını siyasi, ekonomik ve siber alanlarında sürdürdüğü kaydedilen stratejide, Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölgelerde ve yasa dışı ilhak edilen Kırım'da insan hakları ihlalleri gerçekleştiği ifade edildi. .

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