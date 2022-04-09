Zelenskiy'den Türkleri katleden örgüte övgü

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Yunan Parlamentosu'na yaptığı konuşmada tepki çeken açıklamalara imza attı. Zelenskiy, Osmanlı Devleti'ne isyan edip binlerce Türk'ü vahşice katleden Filiki Eterya örgütünü övgüler dizdi.

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta 44 günü aşkın bir süre geride kaldı. Çatışmaların gölgesinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin çeşitli ülkeler ve devlet başkanları ile temasları sürüyor.

Zelenski son olarak telekonferans yöntemiyle Yunanistan Parlamentosu'na konuştu.

TÜRKLERİ KATLEDEN ÖRGÜTE ÖVGÜ

Osmanlı Devleti'ne isyan edip Mora ve Girit'te binlerce Türkü vahşice katleden eli kanlı Filiki Eterya örgütünü öven Zelenski, bugün "Yunanistan ve Ukrayna arasında da bir Filiki Eterya kurulabilir" ifadelerini kullandı.

Filiki Eterya'nın Odessa'da kurulduğunu anımsatan Vladimir Zelenski, "Yunan devrimcileri, dün ya bağımsızlık ya da ölüm diyorlardı. Biz de bugün aynısını söylüyoruz. Tıpkı geçmişte olduğu gibi şimdi de Helenizm'in merkezi olan Odessa tehdit altındadır" şeklinde konuştu.

Filiki Eterya örgütünü öven sözlerin ardından Yunan Parlamentosu, Zelenskiy'i ayakta alkışladı. .