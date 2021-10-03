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Zelenskiy'den sürpriz çıkış! 'Görüşmeye hazırım'

Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmeye hazır olduğunu belirten Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 'Başbaşa bir görüşme olursa belirli bir gündeme odaklanmaya gerek yok. Oradan da sonuç alınacağını düşünüyorum; çünkü Rus halkının da buna ihtiyacı var” dedi.

1 Saat Önce
2021-10-03 16:25:32
Zelenskiy'den sürpriz çıkış! 'Görüşmeye hazırım'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den sürpiz çıkış. Zelenskiy, Lviv Bölgesi'nde iktidardaki 'Halkın Hizmetkar Partisi' üyeleriyle görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeye hazır olduğunu belirten Zelenskiy, "Başbaşa bir görüşme olursa belirli bir gündeme odaklanmaya gerek yok. Oradan da sonuç alınacağını düşünüyorum çünkü Rus halkının da buna ihtiyacı var” dedi.

'Saakashvili'nin Gürcistan'a döndüğünü basından öğrendim'

Gürcistan'ın eski Cumhurbaşkanı ve Ukrayna Ulusal Reform Konseyi Yürütme Konseyi Başkanı Mihail Saakashvili'nin tutuklanmasıyla ilgili ilk kez konuşan Zelenskiy, Ukrayna vatandaşlığına da sahip olan siyasetçinin ülkesine döndüğünü basından öğrendiğini söyledi. , ve geri dönme kararını yanlış bulduğunu söyledi.

Ukrayna vatandaşlarının ülkelerine dönüşü için her zaman çalıştıklarını ve Saakashvili'nin de Ukrayna vatandaşı olduğunu belirten Zelenskiy, siyasetçinin Ukrayna'ya dönmesi için ellerinden geleni yapacaklarının altını çizerek, dışişleri bakanlığı ve başbakanlarının bu konuda çaba sarf ettiklerinin altını çizdi. iki ülke bu sürece dahil olacak.

Putin'e Donbass'ta bir görüşme teklifi

Zelenskiy, 26 Nisan'da Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'a, Putin'le görüşme ayarlaması için talimat verdiğini bildirmiş, Donbass'ın sorunlarını o bölgede yapılacak bir görüşmeyle ele almayı teklif etmişti. Putin de, kendisine Donbass'ta görüşme teklifi yapan Zelenskiy'le Moskova'da ikili ilişkileri görüşmeye her zaman hazır olduğu yanıtını vermişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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