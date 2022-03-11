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Zelenskiy’den “Suriyeli paralı askerler” açıklaması

Zelenskiy, Rusya'nın saldırılarının 16. gününde Ukraynalılara seslendi.

51 Dakika Önce
2022-03-11 17:16:56
Zelenskiy’den “Suriyeli paralı askerler” açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesine saldıran Rus ordusunun Rusça konuşan vatandaşlara bile çok kötü davrandığını belirterek, "Şimdi ise burada kimin hangi dili konuştuğunu, hangi kiliseye gittiğini, hangi partiyi desteklediğini hiç ayırt etmeyen Suriyeli paralı askerler, yabancı bir ülkeye sadece öldürmek için geliyor." dedi.

16 gündür özgürlükleri için savaştıklarını vurgulayan Zelenskiy, "bu sürenin düşmanın istila için planladığı süreden 4 kat fazla olduğunu" söyledi.

"Kimin bizi desteklediğini, kimin sustuğunu biliyoruz"

Zelenskiy, Rusların dünyanın en güçlü ordularından biri sanılan ordularının Ukraynalıları mağlup edeceklerini düşündüklerinin, Rus ordusunun Ukrayna sokaklarında çiçeklerle karşılanacağını umduklarının altını çizerek, "Topraklarımızı işgalden ne zaman kurtaracağımızı söylemek mümkün değil. Fakat bunu yapacağımızı söyleyebilirim. Çünkü bunun için çabalıyoruz, çünkü şimdiden stratejik bir dönüm noktasına ulaştık. Hedefimize, zaferimize doğru ilerliyoruz." diye konuştu.

Batılı ortaklarından Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar beklediklerini dile getiren Zelenskiy, "Rusya bu korkunç savaşın bedelini ödemeli. Her gün ödemeli. Dün AB liderleri çok önemli bir toplantı gerçekleştirdi. O toplantıda hangi liderin ne söylediğini biliyoruz. Kimin net konuştuğunu, kimin bizi desteklediğini, kimin sustuğunu biliyoruz. Alınan kararı nasıl değerlendiriyoruz? Çok basit. Daha güçlü adımlara ihtiyacımız var. Beklediğimiz bu değil." ifadelerini kullandı.

“Suriyeli paralı askerler, yabancı bir ülkeye sadece öldürmek için geliyor"

Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşmak için Orta Doğu'dan getirmeyi planladığı "savaşçılar" için ise şunları kaydetti:

"Binlerce askerinin ölümünü umursamayan bir düşmanla savaşıyoruz. Savaş cehennemine atmak için Rusya'nın her yerinden asker toplayan düşman şimdi Ukrayna halkına karşı Suriye paralı askerleri getirme düşüncesini ortaya attı. Suriye'den haydutları getiriyorlar.

Rus askerlerin Rusça konuşan insanlarımıza nasıl davrandığını gördünüz. Füzelerle, bombalarla, toplarla davrandılar. Şimdi ise burada kimin hangi dili konuştuğunu, hangi kiliseye gittiğini, hangi partiyi desteklediğini hiç ayırt etmeyen Suriyeli paralı askerler, yabancı bir ülkeye sadece öldürmek için geliyor." AA .

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