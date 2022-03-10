Zelenskiy'den son dakika açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yeni açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, '15. gündür devletimizi savunuyoruz. Biz direndik. Ukrayna ordusu kilit bölgelerdeki saldırıları püskürtüyor' dedi.

Rusya-Ukrayna savaşını durdurmak için diplomasi trafiği sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den ajanslara son dakika açıklaması düştü.

Zelenskiy, "15. gündür devletimizi savunuyoruz. Biz direndik. Ukrayna ordusu kilit bölgelerdeki saldırıları püskürtüyor. Ordumuz, Ulusal Muhafızlar, sınır muhafızları, polis ve savunmaya katılan herkes sayesinde köle olmadık. Ve asla olmayacağız. Çünkü bu bizim ruhumuz, bu bizim kaderimiz" dedi.

Zelenskiy, Mariupol'deki hastane saldırısında biri çocuk 3 kişinin öldüğünü söyledi.

Zelenskiy, "Çarşamba günü 60 binden fazla kişi tahliye edildi" diye konuştu.

Ukrayna ordusu, Kiev yakınlarında Rus tank konvoyunu vurdu

Öte yandan Ukrayna ordusu, Kiev'e bağlı Brovarskiy bölgesinde Rus tank konvoyunu vurdu.