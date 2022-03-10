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Zelenskiy'den son dakika açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yeni açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, '15. gündür devletimizi savunuyoruz. Biz direndik. Ukrayna ordusu kilit bölgelerdeki saldırıları püskürtüyor' dedi.

50 Dakika Önce
2022-03-10 14:58:59
Zelenskiy'den son dakika açıklaması

Rusya-Ukrayna savaşını durdurmak için diplomasi trafiği sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den ajanslara son dakika açıklaması düştü.

Zelenskiy, "15. gündür devletimizi savunuyoruz. Biz direndik. Ukrayna ordusu kilit bölgelerdeki saldırıları püskürtüyor. Ordumuz, Ulusal Muhafızlar, sınır muhafızları, polis ve savunmaya katılan herkes sayesinde köle olmadık. Ve asla olmayacağız. Çünkü bu bizim ruhumuz, bu bizim kaderimiz" dedi.

Zelenskiy, Mariupol'deki hastane saldırısında biri çocuk 3 kişinin öldüğünü söyledi.

Zelenskiy, "Çarşamba günü 60 binden fazla kişi tahliye edildi" diye konuştu.

Ukrayna ordusu, Kiev yakınlarında Rus tank konvoyunu vurdu

Öte yandan Ukrayna ordusu, Kiev'e bağlı Brovarskiy bölgesinde Rus tank konvoyunu vurdu.

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi Başkanlığı, Brovarskiy bölgesinde hareket eden Rus tank konvoyunun vurulduğunu, alay komutanı Albay Zaharov'un öldürüldüğünü duyurdu.

Başkanlık, konvoya yapılan karşı saldırının görüntülerini de paylaştı.

Görüntülerde, yerleşim biriminde ana yolda hareket eden Rus konvoyunda önce öndeki ve arkadaki tankların vurulması, sonra diğer hedeflere de ateş açılması yer alıyor.

Rus ordusu 335 tank, 49 uçak ve 81 helikopter kaybetti

Bu arada Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun 335 tank, 49 uçak ve 81 helikopter kaybettiği bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-10 Mart'taki kayıplarıyla ilgili veriler paylaştı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 12 binden fazla asker öldürüldü, Ruslara ait 49 uçak, 81 helikopter, 335 tank, 1105 zırhlı araç, 123 top, 56 roketatar sistemi ve 29 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri ayrıca son 15 günde Ukrayna'da 526 araç, 3 hafif sürat teknesi, 60 yakıt aracı ve 7 İHA kaybetti.

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