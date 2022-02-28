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Zelenskiy'den son dakika açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ve Ukraynalı heyetler Belarus’ta müzakerelere hazırlanırken yaptığı son dakika açıklamada “Müzakerelerde temel konu derhal ateşkes ve Rus birliklerin Ukrayna’dan çekilmesidir” dedi.

3 Saat Önce
2022-02-28 12:32:01
Zelenskiy'den son dakika açıklaması

Rusya'nın işgali ve müzakere görüşmeleri sürerken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir  Zelenskiy'den son dakika açıklaması geldi.

“Hedefimiz bütün Avrupalılarla birlikte olmak ve en önemlisi eşit olmak. Eminim bu adildir. Eminim ki bunu hak ediyoruz” diyen Zelenski, Belarus'ta başlamak üzere olan müzakereler için "Temel konu derhal ateşkes ve Rus birliklerin Ukrayna'dan çekilmesidir” yorumunda bulundu.

Zelenskiy, Avrupa Birliği'ne (AB), yeni özel prosedür kapsamında Ukrayna'nın derhal katılımı için çağrıda bulunduklarını söyledi.

Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşmasında, Batılı ortaklarına Ukrayna'ya verdikleri destekler için teşekkür etti fakat hedeflerinin tüm Avrupalılarla eşit şartlarda bir arada olmak olduğunu belirtti.

AB'ye üye olmayı hakkettiklerini ve bunun mümkün olacağına inandığını vurgulayan Zelenskiy, "Avrupa Birliği'ne, yeni özel prosedür kapsamında Ukrayna'nın derhal katılımı için çağrıda bulunuyoruz." dedi.

Zelenskiy, artık tüm Ukraynalıların birer savaşçı olduğunu, herkesin vatan için sorumluluk taşıdığını ifade ederek, zafer kazanacaklarından emin olduğunu vurguladı.

İmkanı olan herkesin Rusya'nın saldırısına karşı savaşa katılması gerektiğini belirten Zelenskiy, "Bu nedenle ahlaki açıdan kolay olmayan ancak savunmamız açısından faydalı bir karar verildi. Savaş tecrübesi olan Ukraynalı mahkumlar serbest bırakılacak ve savaşın en sıcak noktalarında suçlarını telafi edebilecekler." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna'ya saldırıda yer alan Rus askerlere ise "Silahlarınızı bırakın ve gidin. Komutanlarınıza, propagandacılarınıza inanmayın. Sadece hayatınızı kurtarın." şeklinde seslendi.

 

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