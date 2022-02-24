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Zelenskiy'den 'savaşa karşı çıkın' çağrısı

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy TSİ ile 01.50 sıralarında Telegram hesabından bir video yayımladı.

3 Saat Önce
2022-02-24 06:53:31
Zelenskiy'den 'savaşa karşı çıkın' çağrısı

Zelenskiy, bugün Rusya lideri Putin'i aradığını fakat ulaşamadığını ifade etti: "Bugün, Rusya Federasyonu Başkanı'yla telefon görüşmesi talebinde bulundum. Yanıt sessizlik. Fakat sessizlik Donbas'ta olmalı."

Rus halkına 'savaşa karşı çıkın' çağrısı

Ukrayna'nın Rusya'ya tehdit oluşturmadığını ve oluşturmayacağını dile getiren Zelenskiy, Rusya'yla sıcak savaş da dahil hiçbir biçimde savaş istemediğini belirtti. Zelenskiy konuşmasında Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırıyı onayladığını öne sürerek, Rus halkına 'savaşa karşın çıkın' çağrısı yaptı.

Ukrayna'nın savaş değil barış istediğini ifade eden Zelenskiy, “Kesin olarak bildiğimiz şey savaşa ihtiyacımız yok. Ama bize saldırılırsa ülkemizi, özgürlüğümüzü, hayatlarımızı elimizden almaya çalışırlarsa kendimizi savunuruz” şeklinde konuştu. Ukrayna sınırında yaklaşık 200 bin Rus askerinin bulunduğunu söyleyen Zelenskiy, Ukrayna'nın muhtelif formatlarda Rusya ile görüşmeye hazır olduğunu ifade etti.

Zelenskiy konuşmasının Rusça yaptığı bölümünde ise şunları söyledi:

"Tüm Rus vatandaşlarına seslenmek istiyorum. Bir cumhurbaşkanı olarak değil. Rus vatandaşlarına bir Ukrayna vatandaşı olarak sesleniyorum. Aramızda 2 bin kilometre ortak sınır var. Ordunuz sınır boyunca dizilmiş. Yaklaşık 200 bin asker. Binlerce askeri araç var. Liderliğiniz başka bir ülkenin toprağına, daha ileri bir adım atmalarına yönelik onlara onay verdi. Bu adım Avrupa kıtasında büyük bir savaşın başlangıcı olabilir."

Hürriyet .

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