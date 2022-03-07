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Zelenskiy'den Rusya'ya karşı yeni yaptırım çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar getirilmesini istedi.

23 Dakika Önce
2022-03-07 12:43:21
Zelenskiy'den Rusya'ya karşı yeni yaptırım çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Bayrağımızda kan yok. Siyah noktalar, gamalı haçlar yok ve asla olmayacak. Ukrayna bayrağı topraktır. Huzurlu, bereketli, altın ve tanksız, bu gökyüzü huzurlu, berrak, mavi ve roketsizdi ve öyle olacak. Ukrayna'nın direnişi Avrupa'nın geleceğini belirleyecek" dedi.

Zelenskiy, "Rus işgalciler, İrpin, Buça, Gostomel ve diğer birçok şehirde sivilleri rehin tutuyor. Ceza alacaklar. Ukrayna hava sahasını güvence altına almak için daha kaç ölüm ve kayıp gerekiyor? Çözüm bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar da istedi. Rusya'ya ithalat ve ihracat boykotu uygulanmasını, Rus petrolü ve petrol ürünlerinin satın alınmaması çağrısında bulundu. .

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