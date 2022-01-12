Zelenskiy’den Putin’e mesaj: Rusya ile savaşı bitirmeye hazırız

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy yaptığı yazılı açıklamada, Donbas krizini sona erdirmek için kalıcı olarak anlaşmanın vaktinin geldiğini belirterek Putin'e mesaj gönderdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Donbas krizini sona erdirmek için kalıcı olarak anlaşmanın vaktinin geldiğini belirterek, kendisiyle birlikte Rus, Fransız ve Alman liderlerin katılacağı bir sonraki Normandiya Formatı zirvesinde bu kapsamda gerekli kararları almaya hazır olduğunu açıkladı.

Euronews Türkçe'nin haberine göre, konu ile ilgili yazılı bir açıklama yapan Zelenskiy, "Çatışmaya bir son vermenin zamanı geldi ve biz dört ülkenin liderinin düzenleyeceği yeni zirve sırasında bu konuda gerekli kararları almaya hazırız.” dedi.

Bu arada Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, yaptığı açıklamada, Paris'te alınan kararlar arasında yer alan ateşkes rejimine bağlı kalma, esir değişimi ve Donbas'taki giriş-çıkışların açılmasını istediklerini bildirdi.

Donbas krizinin çözümüne ilişkin Rusya, Almanya, Fransa ve Ukrayna'dan oluşan Normandiya Formatı zirvesi, ülke liderlerinin katılımıyla en son Aralık 2019'da Paris'te düzenlenmişti.

Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı yaklaşık 100 bin askerden oluşan askeri yığınak Batı ülkeleri ve Moskova arasındaki ilişkilerin son dönemde gerginleşmesine yol açtı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.