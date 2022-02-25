Zelenskiy'den Putin'e kritik çağrı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Putin'e çağrı yaparak 'Masaya oturmaya davet ediyorum' dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Ülkemizi tek başımıza savunuyoruz. Dünyanın en kudretli güçleri uzaktan izliyor. Dünkü yaptırımlar Rusya'yı ikna etti mi? Yeterli olmadığını gökyüzümüzde ve yerde görüyoruz." dedi.

"PUTİN'İ MASAYA ÇAĞIRIYORUM"

Zelenskiy yeni açıklamasında, “Rusya'nın saldırısı 2. dünya savaşına benziyor. Rus tankları sivillere saldırırken Avrupa'nın tepkisi yetersiz kaldı. Ukrayna'ya yardım etmekte yavaş davranıyorlar. Avrupa hızlı hareket ederse Rusya'nın başlattığı savaşı hala durdurabilir. Putin'i masaya oturmaya çağırıyorum" dedi.

Zelenskiy yeni açıklamalarına şöyle devam etti:

Bugün saat 10:30'da Çernigov, Gostomel ve Melitopol'de şiddetli çatışmalar yaşandı. İnsanlar öldü. İtalya Başbakanı Draghi ile başka bir zamanda konuşmak için savaş programını değiştirmeye çalışacağım. Bu arada Ukrayna, halkı için savaşmaya devam ediyor.

"DÜŞMAN BENİ BİR NUMARALI HEDEF OLARAK BELİRLEDİ, AİLEM İKİ NUMARALI HEDEF"

Hükümet merkezinde kalarak çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Zelenskiy, "Aldığımız bilgilere göre düşman beni bir numaralı hedef olarak belirledi. Ailem ise iki numaralı hedef. Devlet başkanını yok ederek Ukrayna'yı siyasi olarak yok etmek istiyorlar." ifadesine yer verdi.

Zelenskiy, halka seslendiği video mesajında, Rus güçlerinin saldırılarında sivil veya askeri hedef ayrımı gözetmediğini söyledi.

Bunun nedeninin, halka ve devlete baskı yapmak olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Tüm Ukraynalılara (baskı yapmak), devlet görevinde olanlara değil sadece, bugün dünden daha da fazla." diye konuştu.

Zelenskiy, "düşmanın" çoğu bölgede durdurulduğuna ve savaşın hala devam ettiğine dikkati çekerek hava savunma sistemlerinin gökyüzünü koruduğunu ancak Rus güçlerinin uçaklarının alçakça özellikle Kiev'de meskun mahalleri hedef aldığını bildirdi.

Saldırıların, 1941 senesinde Nazilerin Kiev'e saldırısını hatırlattığına işaret eden Zelenskiy, "Ülkemizi tek başımıza savunuyoruz. Dünyanın en kudretli güçleri uzaktan izliyor. Dünkü yaptırımlar Rusya'yı ikna etti mi? Yeterli olmadığını gökyüzümüzde ve yerde görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"BİZİM İÇİN SAVAŞIN. SAVAŞA KARŞI SAVAŞIN"

Zelenskiy, Rusya'nın eninde sonunda savaşı ve saldırıyı durdurmak için Ukrayna'yla görüşeceğine dikkati çekerek ne kadar önce görüşme başlarsa Rusya'nın o kadar az kaybı olacağını vurguladı.

Ukrayna'nın kaderinin ancak Ukraynalılarda olduğunun altını çizen Zelenskiy, "kruz füzelerinin özgürlüklerine karşı çaresiz olduğunu" dile getirdi.

Zelenskiy, dün Ukrayna'ya karşı protestolar düzenleyen Ruslara seslenerek "Sizi görüyoruz. Bu demektir ki; siz bizi duydunuz. Bu da demek ki bize güvenmeye başladınız. Bizim için savaşın. Savaşa karşı savaşın." dedi. .