DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
EGM'den, emekli polis memuru Faruk Sezer'e suç duyurusu
İkinci el araçta KDV artışı
Zelenskiy’den müzakerelere ilişkin açıklama
Peru - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Venezuela - Kolombiya ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Portekiz ve Polonya, Dünya Kupası biletini kaptı
Ekvador - Arjantin maçını canlı izle! Güney Amerika Elemeleri
Bolivya - Brezilya maçını canlı izle! 2022 Dünya Kupası Elemeleri
İsrail'den 5 kişinin öldüğü saldırı sonrası açıklama
A Milli Takım özel maçta İtalya'ya 3-2 yenildi
GALA coin nedir ve ne işe yarar?
AB'nin Mariupol'deki ofisi vuruldu
Eğlenceli meslekler nelerdir?
EPDK: Üretici de faturalardaki maliyet yüküne ortak olacak
'Türkiye-Polonya siyasi istişareleri' açıklaması

TIMETURK / DÜNYA / Zelenskiy’den müzakerelere ilişkin açıklama

Zelenskiy’den müzakerelere ilişkin açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İstanbul'daki müzakereleri olumlu bulduğunu kaydetti.

2 Saat Önce
2022-03-30 00:32:13
Zelenskiy’den müzakerelere ilişkin açıklama

Rusya-Ukrayna Savaşının 34. gününde açıklama yapan Zelenskiy, Ukraynalı ve Rus müzakere heyetlerinin İstanbul Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya gelmesini değerlendirdi.

İstanbul'daki müzakereleri olumlu bulduğunu belirten Zelenskiy, "Müzakere platformundan aldığımız sinyaller olumlu olarak adlandırılabilir. Ancak bu sinyaller, Rus silahlarını susturmuyor." dedi.

"Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve savunmaya katılan herkes, bugün hayatta kalmamızın tek garantisidir" diyen Zelenskiy, yıkmaya devam eden bir devletin temsilcilerinden gelen sözlere güvenmek için bir neden görmediğini sözlerine ekledi. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş