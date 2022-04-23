Zelenskiy’den Mariupol ve müzakere resti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 'Eğer Mariupol'da insanlarımız yok edilirse, işgal altındaki bölgelerde sözde referandumlar yapılırsa, Ukrayna (Rusya ile yapılacak) herhangi bir müzakereden çekilecek.' ifadelerini kullandı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, başkent Kiev'de yer altındaki Bağımsızlık Meydanı metro istasyonunda basın toplantısı düzenledi. Zelenski, Rusya'nın ülkesine açtığı savaş hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ukrayna lideri Zelenski "Türkiye'de Rusya ile daha fazla barış görüşmesinin gerçekleşmesi olasılığı Putin'e bağlı" dedi. Türkiye'nin müzakerelerde lider bir ülke olma konusunda çaba gösterdiğini söyledi.

Zelenski, "Mariupol'de insanlarımız yok edilir, işgal altındaki bölgelerde sözde referandumlar yapılırsa, Kiev, Moskova ile müzakerelerden çekilecek" dedi.

Savaşın diplomasi yoluyla çözülebilmesi için Rus Vladimir Putin ile görüşmesinin hayati önem taşıdığını vurgulayan Zelenski, Ukrayna ordusunun Rusya'nın Mariupol kuşatmasını kırmaya hazır olmadığını da belirtti.

Yarın Kiev'de ABD savunma bakanı Lloyd Austin ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile biraraya geleceklerini de açıkladı.

AA, NTV .