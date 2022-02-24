Zelenskiy'den halkına çağrı': Ellerinize silah alın, hazır olun

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yurttaşlarına seslendi. Zelenskiy, 'Rusya, Nazi Almanya'sının yaptığı gibi, sabaha karşı korkakça saldırdı. Ellerinizde silahla meydanlarda savaşmaya hazır olun' çağrısında bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasının ardından düzenlediği basın açıklamasında halkı orduya katılmaya çağırdı.

"Ordu ağır saldırılarla karşı karşıya" diyen Zelenski, ölü ve yaralı sayısının arttığını bildirdi. Zelenski, "Ordu arasında yaralılar var, kanınıza ihtiyacımız olacak, gerekirse kan dökülecek" dedi.

Zelenski'nin açıklaması şöyle:

"Rusya, Nazi Almanya'sının yaptığı gibi, sabaha karşı korkakça saldırdı. Bu sabah tarihe yazıldı. Biz Rusya ile diplomatik ilişkilerimizde sıkıntıyı gördük. Ukraynalılara göre bağımsızlığımız en önemli değer. Rusya devletimize saldırdı. Bu Almanya'nın ikinci Dünya Savaşı'nda yaptıklarına bile benzemiyor. 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası gibi saldırdılar. Bugünden itibaren Rusya kötücül olarak anılacaktır.

Tüm vatandaşlarımıza, medyaya, Ukrayna medyasına sesleniyorum, bilgilerimizi yayalım. Ordumuz nasıl mücadele ediyor lütfen yayalım... Ordumuzun halkın, medyanın, kamunun desteğine ihtiyacı var.

Ordumuz güçlü kişilerden oluşuyor. Halkımız güçlü, ordumuzu desteklememiz gerekiyor.

Ordu ağır saldırılarla karşı karşıya... Donbas bölgesinde, kuzeyde, doğda ve güneyde... Düşman, bize zarar vermeye çalışıyor, yaralılar ve ölüler artıyor.

Ukrayna hava saldırısı ile karşı karşıya kaldı. Ulusal dayanışma bizim ana desteğimiz. Ancak bence yalnızca bu değil, biz savunma silahları kullanıyoruz. Kendi egemenliğimizi savunabilmek için...

Ukraynanın her vatandaşı halkımızın geleceğini belirletecek. Ordu deneyimi olan herkes ordumuza katılabilir. Ukraynalıları orduya katılmaya çağırıyorum. Eski askerleri de orduya katılmayı çağırıyorum.

Ordu arasında yaralılar var, kanınıza ihtiyacımız olacak, gerekirse kan dökülecek.

Her şirketin, işletmecinin de geleceği belirleme durumu söz konusu olacak. Toplumumuz için çalışalım. Tüm çalışanların hizmetlere ihtiyacı olacak.

Ukrayna bankaları ve milli banka gerekli rezervlere sahip, ülkemizin finansal kaynaklarını koruyabilmek için her şey, Ukrayna'nın savunması için ve aynı zamanda halkımızın çıkarı için gerçekleştirilecek.

Ukrayna'yı destekleyenlere teşekkür ediyorum.

Şu an hepimiz harika bir ülkenin vatandaşlarıyız. Özgürlüğümüzü birlikte savunacağız. Devletinizi savunmak için hazır olun.

Ukrayna'nın güvenlik konseyi, ülkemizin savunmasına katkıda bulunacak herkes üzerinde yaptırımları kaldırma kararı verdi. Bu sabah tarihe yazıldı, tarihe geçti.

Farkı bir tarih bizim için ve Rusya için... Biz, Rusya ile diplomatik ilişkilerimizde sıkıntı olduğunu gördük. Moskova'da ne düşünülürse düşünülsün Ukrayna'ya göre bağımsızlık ve topraklarımızda yaşama hakkı bizim için en yüksek değerdir.

Rusya, devletimize saldırdı. Son derece yanlış bir biçimde yaptı bunu. Bugünden itibaren, bu Almanya'nın 2. Dünya Savaşında yaptıklarına bile benzemiyor. Rusya kötücül olarak anılacak. Rusya halkının bir seçim yapması gerekiyor hangi yolu izleyecekler... Rusya'daki herkes dışarı çıkıp bu savaşa karşı sesini yükseltebilir. Hem Rusya'da bulunan Ukrayna vatandaşlarına ve hem de Ruslara ayrı ayrı seslenmek istiyorum. Biliyorum sizin TV kanallarınızda gösterilmiyor bu, her şeye erişiminiz yok sosyal medyada da... Bu korkunç durum, bir ulusu yok etme isteğini engellemek mümkün değil, siz tarihi engelleyemezsiniz. Ukrayna vatandaşları, Rusya'da akrabası bulunanlar, harekete geçin.

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