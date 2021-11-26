Zelenskiy'den flaş darbe açıklaması

Ülkesinde 1 Aralık’ta askeri darbe girişimi yapılacağına dair istihbarat aldıklarını duyuran Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, kendisinin 2014'te ülkeden kaçan eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç gibi olmadığını ve kaçmayacağını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinde 1 Aralık'ta askeri darbe girişimi yapılacağına dair istihbarat aldıklarını duyurdu.

Zelenskiy, "Ukrayna Devlet Başkanına 30 Soru" programında yaptığı açıklamada, darbe yapılacağına ilişkin istihbarat aldıklarını kaydetti.

Zelenskiy, iş adamı Rinat Ahmetov'un darbe girişimine dahlinin konuşulduğu ses kayıtları olduğunu ifade etti.

1 Aralık olarak tarih de verildiğini belirten Zelenskiy, olağanüstü hal ilan etme gibi bir planlarının olmadığını ifade etti.

Konuya ilişkin bilgi almak için Ahmetov'u devlet başkanlığına davet eden Zelenskiy, kendisinin 2014'te ülkeden kaçan eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç gibi olmadığını ve kaçmayacağını belirtti.

Bu tür kararların ülke ekonomilerini olumsuz etkilediğinin ve yatırımcıları ülkeden kaçırdığının altını çizdi.

Zelenskiy, Ukrayna'nın sınırlarının tam kontrolünde olduğunu ve Rusya ile herhangi bir askeri çatışmaya tamamen hazır olduğunu söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.