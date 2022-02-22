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TIMETURK / DÜNYA / Zelenskiy’den Erdoğan'a teşekkür

Zelenskiy’den Erdoğan'a teşekkür

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın ayrılıkçı sözde cumhuriyetleri tanıma kararı karşısında Ukrayna'ya desteği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

1 Saat Önce
2022-02-22 17:53:26
Zelenskiy’den Erdoğan'a teşekkür

Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

"Rusya'nın son provokatif kararlarına karşı Ukrayna'nın pozisyonunu desteklediği için Erdoğan'a şükranlarımı sundum." ifadelerini kullanan Zelenskiy, ayrıca Almanya, Türkiye ve Ukrayna'nın katılacağı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin ortak zirve önerisine desteği için Erdoğan'a teşekkür ettiğini vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinin tanınmasına imkan veren iki kararnameyi imzalamıştı. .

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