Zelenskiy'den Donbas’taki askerlere ziyaret

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Donbas cephesini ziyaret etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, resmi sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, cephedeki duruma ilişkin ilk elden bilgi almanın önemini vurguladı.

Askerlere barışın tesisi için yaptıkları çalışmaları anlatmanın da önemine dikkati çeken Zelenskiy, cephedeki duruma ilişkin askerlerin kapsamlı bir anlayışa sahip olduğunu gördüğünü aktardı.

13 BİNDEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.