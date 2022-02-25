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Zelenskiy'den 'buradayız' paylaşımı!

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, devlet görevlileriyle beraber devlet başkanlığının önünde video paylaşarak, 'Hepimiz buradayız, bağımsızlığımızı ve devletimizi koruyoruz.' dedi.

53 Dakika Önce
2022-02-25 21:29:42
Zelenskiy'den 'buradayız' paylaşımı!

Zelenskiy, Instagram hesabından bir video paylaştı.

zelenskiy-kiew

Videoda, Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak ve Yardımcısı Mihayl Podolyak, Başbakan Denis Şmıgal, Halkın Hizmetkarı Partisi Başkanı David Arahamya ve devlet başkanı olarak kendisinin burada olduğunu belirterek, "Herkes burada, ordu burada, sivil halk burada, hepimiz buradayız, bağımsızlığımızı ve devletimizi koruyoruz ve koruyacağız." diye konuştu. .

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