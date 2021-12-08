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TIMETURK / DÜNYA / Zelenskiy’den Biden-Putin görüşmesine ilişkin açıklama

Zelenskiy’den Biden-Putin görüşmesine ilişkin açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesini olumlu bulduğunu söyledi.

50 Dakika Önce
2021-12-08 18:03:26
Zelenskiy’den Biden-Putin görüşmesine ilişkin açıklama

Zelenskiy, Hırvatistan Başbakanı Andrey Plenkoviç ile yaptığı görüşmeden sonra basın toplantısı düzenledi.

Biden ile Putin'in, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik tavrı ve Rusya'nın sınıra asker yığması gündemiyle dün yaptıkları çevrim içi görüşmeyi değerlendiren Zelenskiy, "ABD Başkanı'nın Rusya Devlet Başkanı ile görüşmesinin olumlu olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin her zaman Ukrayna'yı desteklemesinin ülkesinin başarısı olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "İki partili desteğimiz oldu ama en önemlisi krizin çözümünde Başkan Biden'ın kişisel gerçek reaksiyonu ve rolünü görüyoruz." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, yarın Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştireceklerini de aktardı. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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