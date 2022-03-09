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Zelenskiy'den Biden'a teşekkür

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'dan petrol ithalatını durduran ABD Başkanı Biden’a teşekkür etti.

3 Saat Önce
2022-03-09 07:18:54
Zelenskiy'den Biden'a teşekkür

Volodimir Zelenski, yayınladığı video mesajda, "Savaş bitmeli. Müzakere masasına oturmalıyız. Ancak eski ölümcül hırslar için değil, dürüst, somut, halkın çıkarları için” dedi.

"BİDEN'A ŞAHSEN MİNNETTARIM"

Rusya'dan petrol ithalatını yasaklama kararından dolayı ABD Başkanı Joe Biden'a teşekkür ederek, bunu tüm dünyaya güçlü bir sinyal olarak nitelendiren Zelenski, "Bu karar için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'a şahsen minnettarım. Bunun için tüm dünyaya en güçlü sinyal. Çok basit: Rusya'ya ödenen her kuruş, diğer egemen devletlere uçan toplara ve mermilere dönüşüyor.” diye konuştu.

"YAPILMASI GEREKENİN YÜZDE BİRİ"

Zelenski, Rusya'nın insani koridorlara ateş ettiğini ve engellediğini kaydederek, açılan ilk insani koridorun yapılması gerekenlerin sadece yüzde biri olduğunu ifade etti.

Zelenski, ayrıca kendilerini destekleyen ve sokaklara dökülen Ruslara da teşekkür ederek, onların barış için savaştığını sözlerine ekledi. .

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