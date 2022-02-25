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Zelenskiy'den Avrupalı liderlere sitem: Yalnız bırakıldık

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, 'Avrupa’daki devlet liderleri korkuyorlar. Yalnız bırakıldık” dedi

19 Dakika Önce
2022-02-25 07:56:06
Zelenskiy'den Avrupalı liderlere sitem: Yalnız bırakıldık

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun ülkenin neredeyse tamamını korumayı başardığını bildirdi. Avrupa'daki devlet liderlerine korkuyorlar diyen Zelenskiy, “Yalnız bırakıldık” dedi.

Hostomel Havaalanını Rus güçlerinden geri aldıklarını söyleyen Zelenskiy, “Bu da başkente güven veriyor. Öncü verilere göre, 137 tane kahramanımızı, vatandaşımızı kaybettik. Asker ve sivil” ifadesini kullandı.

Hükümet merkezinde kalarak çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Zelenskiy, “Aldığımız bilgilere göre düşman beni bir numaralı hedef olarak belirledi. Ailem ise iki numaralı hedef. Devlet başkanını yok ederek Ukrayna'yı siyasi olarak yok etmek istiyorlar” ifadesine yer verdi.

Zelenskiy, Rus sabotaj birliklerinin Kiev'de bulunduğunu aktararak, “Düşman sabotaj grupları Kiev'e girdi. Bu nedenle Kievlilerden ricam, dikkatli olun, sokağa çıkma yasağı kurallarına uyun” ifadesini kullandı. .

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