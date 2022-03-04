DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Zelenskiy dünya Yahudilerinden destek istiyor
4 Mart 2022 BİM Aktüel kataloğu I BİM'e 4 Mart'ta neler gelecek?
'Zaporijya Nükleer Santrali'nde radyoaktif sızıntı yok'
BBC Rusya'daki gazetecilerinin çalışmalarını askıya alacak
Galatasaray'da Torrent hangi oyuncuları kadroya almadı? Galatasaray'da kadroya alınmayan oyuncular kimler?
Aziz dizisinin Peder Leo'su Hamdi Alkan kimdir? Hamdi Alkan kaç yaşında ve nereli?
Zelenskiy'den Avrupa'ya: Biz düşersek siz de düşersiniz
M.Ö. 10.000 filminin konusu nedir? M.Ö. 10.000 çıktı mı?
Bergen filmi ne zaman vizyona girecek? Bergen filminin konusu nedir? I Bergen filmi çıktı mı?
Rusya'dan Türkiye'deki görüşmeye destek
Yedi Başak'tan savaş mağduru Ukrayna halkına yardım
Afganistan'da camiye bombalı saldırı: 2 ölü, 18 yaralı
AB Komisyonu Ukrayna'yı AB içinde görmek istiyor
BM'den 'nükleer felaket yaşanmaması' çağrısı
Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü

TIMETURK / DÜNYA / Zelenskiy'den Avrupa'ya: Biz düşersek siz de düşersiniz

Zelenskiy'den Avrupa'ya: Biz düşersek siz de düşersiniz

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Avrupa'ya seslendi. Zelenskiy, 'Biz düşersek siz de düşersiniz' dedi.

1 Saat Önce
2022-03-04 22:51:55
Zelenskiy'den Avrupa'ya: Biz düşersek siz de düşersiniz

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa'ya seslendi.

Zelenskiy, Ukrayna halkının tüm gücüyle mücadele ettiğini söyledi ve "Ukrayna yıkılırsa Avrupa yıkılır." açıklamasını yaptı.

Zelenskiy konuşmasında duygusal anlar yaşadı.

"Siz susmayın, siz sokaklara çıkın, siz Ukrayna'ya destek gösterin. Biz buna layığız. Özgürlüğümüzü destekleyin. Bugün Ukrayna'da kötülük iyiliği, iyilik kötülüğü kazanacak. Ukrayna'yı destekleyin Ukrayna yıkılırsa bütün Avrupa düşecek çünkü. Eğer biz kazanırsak ki ben buna eminim zafer bizde olacak ve eğer biz kazanırsak bu gerçekten büyük bir zafer olacak, demokrasi zaferi olacak, özgürlüğün zaferi olacak." .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş