Zelenskiy'den Avrupa'ya: Biz düşersek siz de düşersiniz

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Avrupa'ya seslendi. Zelenskiy, 'Biz düşersek siz de düşersiniz' dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa'ya seslendi.

Zelenskiy, Ukrayna halkının tüm gücüyle mücadele ettiğini söyledi ve "Ukrayna yıkılırsa Avrupa yıkılır." açıklamasını yaptı.

Zelenskiy konuşmasında duygusal anlar yaşadı.

"Siz susmayın, siz sokaklara çıkın, siz Ukrayna'ya destek gösterin. Biz buna layığız. Özgürlüğümüzü destekleyin. Bugün Ukrayna'da kötülük iyiliği, iyilik kötülüğü kazanacak. Ukrayna'yı destekleyin Ukrayna yıkılırsa bütün Avrupa düşecek çünkü. Eğer biz kazanırsak ki ben buna eminim zafer bizde olacak ve eğer biz kazanırsak bu gerçekten büyük bir zafer olacak, demokrasi zaferi olacak, özgürlüğün zaferi olacak." .