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Zelenskiy'den Aliyev'e teşekkür

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesinde, ülkesine sağlanan insani yardım ve ilaç için teşekkür etti.

11 Dakika Önce
2022-02-26 20:05:17
Zelenskiy'den Aliyev'e teşekkür

Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, uluslararası partnerlerle görüşmeye devam ettiğini belirtti.

Aliyev ile telefonda görüştüğünü bildiren Zelenskiy, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'na insani yardım ve ilaçlar için müteşekkir olduklarını söylediğini aktardı.

Zelenskiy ayrıca Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile de telefonda görüştüğünü kaydederek, Ukrayna'ya savunma alanında destek konusunda aldıkları karar için teşekkür etti. .

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