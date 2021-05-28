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Zelenskiy'den Aliyev'e tebrik

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i Azerbaycan Cumhuriyet Günü dolayısıyla kutladı.

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Google News - Timeturk
28.05.2021 10:06:29
Zelenskiy'den Aliyev'e tebrik

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i Azerbaycan Cumhuriyet Günü dolayısıyla kutladı.

Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, iki ülke arasındaki stratejik partnerliği takdir ettiğini belirtti.

Azerbaycan Cumhuriyet Günü dolayısıyla Aliyev'i tebrik eden Zelenskiy, "Ukrayna, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekliyor. İkili ortaklıkta diyaloğu sürdürmeyi ve Ukrayna'nın bağımsızlığının 30. yılı etkinliklerine katılımınızı dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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