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Zelenskiy’den 4 ülkeye teşekkür

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya'nın her zaman Ukrayna'yı ilk savunanlardan olduğunu belirtti.

2 Saat Önce
2022-04-13 23:33:57
Zelenskiy’den 4 ülkeye teşekkür

Zelenskiy, trenle başkent Kiev'e ulaşan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda, Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits ve Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Ukrayna Devlet Başkanı, Duda, Nauseda, Levits ve Karis ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Zelenskiy, Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya'nın her zaman Ukrayna'yı ilk savunanlardan olduğunu kaydederek, bu ülkelerin Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla da Ukrayna'yı ilk savunan ülkelerden olduğunu söyledi.

Zelenskiy, "Her zaman bizimle birlikte, her zaman Ukrayna'nın yanında olan bu güzel devletlerin bu güzel liderlerine teşekkür etmek istiyorum. Omuza omuza ve en başından beri, Ukrayna'nın Avrupa Birliği vizyonunu, Rusya ve onun saldırganlığına karşı güçlü bir yaptırım politikası da dahil Ukrayna'yı ilk destekleyenlerden. Bu dört lider her zaman bizi savunuyor." dedi.

Silah desteği konusunda da bu ülkeler ve liderlerinin Ukrayna'yı ilk destekleyenlerden olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Onların her zaman ilk olduklarını söylemek istiyorum. Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya daima devletimizin yanında" ifadesini kullandı.

Zelenskiy ayrıca tüm komşu ülkelerle bu ülkeler gibi dost, dürüst ve stratejik ilişkiler kurmak istediklerinin altını çizerek, "Bu dört devletin Ukrayna'nın geleceğindeki tüm sayfalarında ilk olacağından eminim ve bizim büyük bir geleceğimiz var, çünkü böyle bir ortaklar ve dostlarla kesinlikle kazanacağız. Ukrayna için bu zor zamanda yapılan bu önemli ziyaret için her birinize teşekkür ederim." şeklinde konuştu. AA .

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