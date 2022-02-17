Zelenskiy cepheden meydan okudu: Hiçbir düşmandan korkmuyoruz
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, askerlere destek vermek için cepheye indi. Mariupol’da askerler ve kolluk kuvvetleri ile bir araya gelen Zelenskiy, 'Hiçbir tahminden, insandan ve düşmandan korkmuyoruz. Savaş 8 yıldır devam ediyor. Bizler daha da güçlendik” dedi.
2022-02-17 15:26:07
Rusya ile Ukrayna arasında kriz sürerken, Devlet Başkanı Zelenskiy askerlere moral vermek için cepheye indi.
Zelenskiy, Mariupol'da askerler ve kolluk kuvvetleri ile bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.
Yabancı ülkelerin diplomatik temsilcilerinin de katıldığı programda Zelenskiy, “Ülkemiz sınırlarının, topraklarımızın ve barışın sevgili savunucuları. Siz gerçek kahramanlarsınız. Ukrayna topraklarında bizimle kalan sevgili büyükelçiler, diplomatlar, uluslararası kuruluşların liderleri, sizler de gerçek dostlarsınız. Askerlerimizi tedavi eden, yardım eden, dua eden sevgili doktorlar, gönüllüler, rahipler, değerli gazeteciler, sakinliğini koruyan sevgili vatandaşlar, ulusal güvenlik uğruna kaçak değil devlet adamı olmayı başaran sevgili politikacılar, sevgili büyük Ukraynalılar herkesin Birlik Günü'nü kutluyorum. Vatanı savunan, savunacak ve ayakta duran herkese minnettarım” dedi.
'HİÇBİR DÜŞMANDAN KORKMUYORUZ'
Zelenskiy, hiç kimseden korkmadıklarını ve ülkenin her türlü tehdidi, siyasi ve askeri baskıyı aşmaya hazır olduğunu ifade ederek, “Hiçbir tahminden, insandan ve düşmandan korkmuyoruz. Hiçbir tarihten de korkmuyoruz, çünkü 16-17 Şubat'ta, martta, nisanda, eylülde, aralıkta da kendimizi savunacağız. Bu yüzden günler ve haftalar önemli değil. Fakat yıl önemli, 2014 değil, 2022. Bu önemli bir fark ki savaş 8 yıldır devam ediyor. Bizler daha da güçlendik” dedi.
'GURUR DUYUYORUM'
Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Ukraynalı diplomatlar, gönüllüler ve ülkenin kendi topraklarını savunmak, provokasyonlara boyun eğmemek için ilham veren ulusal direniş güçlerine de dikkat çekerek, “Birlikte yol açıyoruz. Ancak birlikte barışçıl ve mutlu bir Ukrayna inşa edebiliriz. Böyle bir günde böyle bir devletin başkanı olmak büyük bir onurdur” ifadelerine yer verdi.
"RUS YANLISI AYRILIKÇILAR KÖYE SALDIRDI"
Bu arada Ukrayna'nın Donbas bölgesinde ayrılıkçılar, hükümet güçlerinin son 24 saat içinde dört defa ateş açtıklarını öne sürdü. Ukrayna ise iddiaları yalanladı. Ukrayna Ordusu, ayrılıkçıların Luhansk'ta köye saldırdığını açıkladı.
Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim, Moskova'nın tansiyonu düşürmeye yönelik açıklamalarına rağmen devam ediyor. Rusya yanlısı ayrılıkçılar "Ukrayna, Luhansk'a saldırdı" iddiasında bulundu. Ukraynalı yetkililer iddiaları yalanlarken, Rusya'nın kendilerine ateş açtığını fakat misilleme yapmadıklarını dile getirdi.
Ukrayna ordusu ise bir son dakika açıklamasında bulunarak Ukrayna'nın Luhansk bölgesindeki bir köye top mermisi saldırısı yapıldığını ve anaokulunun vurulduğunu iddia etti. Ukrayna ordusunun iddiasına göre bunu yapan bölgedeki Rus destekli topçu birlikleri. Yapılan açıklamada, herhangi bir yaralamanın yaşanmadığı söylendi.
Ukrayna ordusu isyancılara atıfta bulunarak, "Rus işgal birlikleri Luhansk bölgesindeki Stantsa Lugans köyü özellikle sinizmle bombalandı. Teröristlerin ağır topçu silahları kullanması sonucunda anaokulu binasına top mermileri isabet etti. Ukrayna'daki isyancıların elinde bulunan Luhansk bölgesindeki Kadiivka kasabasında olan bir Reuters fotoğrafçısı, temas hattı yönünden bir topçu ateşinin sesini duydu; ancak başta ne olduğunu anlamadı.
KREMLİN: CİDDİ ENDİŞE DUYUYORUZ
Yaşanılan bu olaylarından Kremlin tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Ukrayna'nın doğusunda artan şiddetten ciddi endişe duyuyoruz. Birliklerin üslere dönmeleri için zaman gerekiyor, bu bir günde olmaz."
ABD: 7 BİN ASKER YIĞDILAR
ABD ise, Kremlin'in gizli bir savaş hazırlığı içinde olduğunu öne sürerek, sınıra 7 bin asker daha yığdığını öne sürdü. Tedbiri bırakmayan Ukraynalılar ise olası bir hava saldırısına karşın sığınak bulma arayışını sürdürüyor. Rusya sınırına yakın olan Harkov şehrinde mevcut sığınakların çoğunun barınmak için uygun olmadığı açıklandı.
UKRAYNA'DA TALİHSİZ KAZA: TANKLAR ÇARPIŞTI
Öte yandan Rusya-Belarus tatbikatlarına Kış Fırtınası adlı tatbikatla cevap veren Ukrayna ordusu, sahada büyük bir talihsizlik yaşadı.
Rusya ve Belarus'un 'Müttefik Kararlılık' tatbikatlarına cevap olarak Ukrayna ordusunun düzenlediği Kar Fırtınası-2022 tatbikatında zırhlı araçlar birbiriyle çarpıştı.
Tank formundaki bir paletli zırhlı aracın tatbikat bölgesinde T-64BM model tankla çarpışma anları görüntülere yansıdı.
Sosyal medyada özellikle Rusya kaynaklı hesaplar tarafından paylaşılan görüntüler, Ukrayna ordusunu karalama amacıyla yoğun olarak kullanılmaya başladı.
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