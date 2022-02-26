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Zelenskiy: Bu gece zor geçecek

Zelenskiy, bu gecenin zor geçeceğini ve Kiev’in kaybedilmemesi gerektiğini söyledi

1 Saat Önce
2022-02-26 01:55:15
Zelenskiy: Bu gece zor geçecek

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, sosyal medyadan paylaştığı video mesajında değerlendirmelerde bulundu.

Bu gecenin gündüzden daha zor geçeceğini ifade eden Zelenskiy, Kiev başta olmak üzere pek çok şehrin saldırı altında olduğunu kaydetti.

Zelenskiy, Kiev'in kaybedilmemesi gerektiğini belirterek Rusya'nın tüm gücüyle Ukrayna'nın mukavemetini kırmaya çalışacağını ifade etti.

"Ukrayna'nın kaderi tam şu anda belirleniyor"

Kendilerini neyin beklediğini bildiklerini söyleyen Zelenskiy, "Bu gece dayanmalıyız. Ukrayna'nın kaderi tam şu anda belirleniyor." diye konuştu.

Kreşlerin, yetimhanenin ve sivil altyapının vurulmasının izah edilemez olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Kreşteki Ukraynalı çocuklara karşı bu savaş nedir? Onlar kim? Onlar da mı Neonaziler?" diye sordu.

"Düşmanın kayıpları çok ağır, çok ciddi"

Ana amaçlarının bu kıyımı durdurmak olduğunu ifade eden Zelenskiy, "Düşmanın kayıpları çok ağır, çok ciddi. Yüzlerce, yüzlerce sınırımızı geçen ölü asker." dedi.

Zelenskiy, kendilerinin de "maalesef kayıplarının olduğunu" belirterek "Ukraynalılar saldırıya kahramanca mukavemet gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

AA .

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