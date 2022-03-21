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Zelenskiy: ‘Bize Harkiv, Mariupol ve Kiev’i verin' diyorlar

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın ültimatomunu yerine getiremeyeceklerini bunun sadece Ukrayna halkının tamamen yok edildiği durumda mümkün olacağını bildirdi.

2 Saat Önce
2022-03-21 21:20:11
Zelenskiy: ‘Bize Harkiv, Mariupol ve Kiev’i verin' diyorlar

Zelenskiy, Avrupalı medya kuruluşlarına verdiği röportajda, savaşın durdurulması için Rusya'nın öne sürdüğü şartları değerlendirdi.

Bu bağlamda Rusya'nın ültimatomunun yerine getirilemez olduğunu vurgulayan Zelenskiy, “Her şeyden önce bunu fiziksel olarak yapamayız. Bunun için herkesi yok etmek gerekiyor. O zaman ültimatom otomatik olarak yerine getirilecek.” dedi.

Zelenskiy, karşı tarafın işgali altındaki kentlerde Rus askerlerine karşı ciddi bir halk direnişi olduğuna işaret ederek, “'Bize Harkiv, Mariupol ve Kiev'i verin' diyorlar. Bunu ne bu kentin sakinleri ne de devlet başkanı yapacak. Biz ültimatomu ancak yok olduğumuzda uygulayabiliriz.” ifadesini kullandı.

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Zelenskiy, ültimatomların Rusya'ya Ukrayna ile savaşında herhangi bir sonuç getirmeyeceğini de vurguladı. AA .

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