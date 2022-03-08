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Zelenskiy: Bir çocuk susuzluktan öldü, tam bir Nazi uygulaması
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Zelenskiy: Bir çocuk susuzluktan öldü, tam bir Nazi uygulaması

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 'Mariupol'de bir çocuk susuzluktan öldü. Tam bir Nazi uygulaması' dedi.

42 Dakika Önce
2022-03-08 13:28:59
Zelenskiy: Bir çocuk susuzluktan öldü, tam bir Nazi uygulaması

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Mariupol'de bir çocuk susuzluktan öldüğünü açıklayan Zelenskiy, "Tam bir Nazi uygulaması." değerlendirmesini yaptı.

"ÖLÜMLER İŞGALCİLERİN SUÇU AMA SORUMLULUK BATI'DA"

Zelenskiy, "Onlar bize, baışçıl halka daha fazla saldıracak" ifadelerini kullandı ve "Gökyüzünden üzerimize bombalar düşmeye devam ediyor, ölümler işgalcilerin suçu ama sorumluluk Batı'da" dedi.

Ayrıca Zelenskiy videomesajında şunları da söyledi:

"13 gün vaatler duyduk, 13 gün bize havada yardım edileceği, uçakların olacağı, bize teslim edileceği söylendi."

GEÇİCİ ATEŞKES BAŞLADI

Rusya Savunma Bakanlığının, Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernihiv, Sumi ve Mariupol şehirlerinden sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes kararı Moskova saati ile 10.00 itibarıyla başladı. .

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