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Zelenskiy: Binlerce Rus askeri daha ölecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın Donbass’ta baskını artırmaya başladığını belirterek, “Rus askeri liderliği, önümüzdeki haftalarda binlerce Rus askerinin daha öldürüleceğini ve binlercesinin de yaralanacağını gayet iyi biliyor” dedi.

26 Dakika Önce
2022-05-02 00:16:50
Zelenskiy: Binlerce Rus askeri daha ölecek

Ukrayna Devlet Başkanı Zeleskiy, Rusya'nın doğudan saldırı için ek birlikler getirdiğini, Donbass'taki baskıyı artırdığını ve Harkiv'de takviye kuvvetler oluşturduğunu belirterek, 23 bin Rus askerinin savaşta hayatını kaybettiğini söyledi. Zelenskiy, bu sayının daha da artacağını vurgulayarak, “Rus askeri liderliğinin yeni büyük kayıplara hazırlandığını biliyoruz. Mart-Nisan aylarında neredeyse tamamen yok olan veya önemli ölçüde zayıflayan bu birimlerde yeni personel alımı yapılıyor. Küçük bir motivasyonla. Çok az savaş tecrübesi olan personeller. Böylece bu birimleri taarruza atabilecekler. Rus askeri liderliği, önümüzdeki haftalarda binlerce Rus askerinin daha öldürüleceğini ve binlercesinin de yaralanacağını gayet iyi biliyor” diye konuştu.

“RUS ASKERLERİNE YALAN SÖYLENİYOR”

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Zelenski, Rus kumandanların askerlerine yalan söylediğini ifade ederek, “Rus komutanlar, savaşmayı reddetmeleri nedeniyle ciddi bir sorumlulukla karşı karşıya kalacaklarını söyleyerek askerlerine yalan söylüyor. Her Rus askeri hala hayatını kurtarabilir. Bizim topraklarımızda ölmektense Rusya'da hayatta kalmaları daha iyi” dedi. DHA .

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