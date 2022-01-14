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Zelenskiy, Biden'a, Putin'le üçlü formatta görüşmeyi önerdi

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ABD Başkanı Joe Biden'a, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile üçlü formatta görüşme teklif ettiğini belirtti.

3 Saat Önce
2022-01-14 19:28:43
Zelenskiy, Biden'a, Putin'le üçlü formatta görüşmeyi önerdi

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Atlantic Council'in programında yaptığı açıklamada, Donbas krizinin çözümüne ilişkin ABD tarafının arabulucu olma girişimini takdir ettiklerini aktardı. Zelenskiy'nin, Biden'a Putin ile beraber üçlü formatta görüşme gerçekleştirmeyi teklif ettiğini söyleyen Yermak, görüşmenin çevrim içi formatta olabileceğini ifade etti.

Yermak, teklife ABD tarafının ilgi gösterdiğini ve Rus tarafından cevap beklediklerini kaydetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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