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Zelenskiy: Azovstal fabrikasından sivillerin tahliyesi başladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Mariupol’daki Azovstal tesisinden sivillerin tahliyesine başlandığını bildirdi.

1 Saat Önce
2022-05-01 20:51:39
Zelenskiy: Azovstal fabrikasından sivillerin tahliyesi başladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yaptığı açıklamada, Mariupol'daki Azovstal fabrikası tesislerinden yaklaşık 100 kişilik ilk grubun Ukrayna'nın kontrolündeki bölgeye doğru yola çıktığını belirtti.

Zelenskiy, “Azovstal'dan sivillerin tahliyesi başladı. Yaklaşık 100 kişilik ilk grup (Ukrayna'nın) kontrol ettiği bölgeye gidiyor. Onlarla yarın Zaporijya'da buluşacağız. Ekibimiz şu anda BM temsilcileriyle birlikte tesisteki diğer vatandaşların tahliyesi için çalışıyor." ifadesini kullandı.

Ukraynalı müzakereci ve Halkın Hizmetkarı Partisi Başkanı David Arakhamia da savaşın başlamasından bu yana en zor tahliye operasyonunun bugün gerçekleştirildiğini kaydederek, Azovstal'dan tahliye edilenlerin arasında kadın, çocuk ve yaşlıların olduğunu aktardı.

Sivillerin Azovstal'dan kısmi tahliyesinin başarılı olduğunu kaydeden Arakhamia, "Çocuklar, kadınlar, yaşlılar da dahil olmak üzere 100'den fazla Ukraynalı nihayet güvende." dedi.​​​​​​​

Rusya: Mariupol'de Azovstal fabrikasından 80 sivil tahliye edildi

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da Rusya Silahlı Kuvvetleri ve sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti güçlerinin fabrika sahasından sivillerin güvenli tahliyesi için insani koridor açtığı ve "sessizlik rejimi" sağladığı belirtildi.

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Açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in girişimi sayesinde Mariupol'de Azovstal fabrikası sahasından Ukraynalı milliyetçilerin elinde bulunan kadın ve çocuklar dahil 80 sivili kurtarmak mümkün oldu." ifadeleri kullanıldı.

Serbest kalan sivillerin Bezimennoye yerleşim birimine tahliye edildiği vurgulanan açıklamada, söz konusu kimselere kalacak yer, gıda ve tıbbi yardım yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Azovstal fabrikasından Rus askerleri tarafından tahliye edilen siviller arasından Kiev yönetiminin kontrol ettiği bölgelere gitmek isteyenlerin Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi temsilcilerine teslim edildiği aktarıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı dün gündüz ve akşam saatlerinde Mariupol şehrindeki Azovstal Metalürji Fabrikası konutlarında bulunan 25 ve 21 kişilik 2 grup sivilin insani koridoru kullanarak çıkış yaptığını bildirmişti. AA

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