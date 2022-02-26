DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Rusya: Her taraftan saldırı emri verildi
THY'den Ukrayna'ya komşu ülkelerden Türkiye'ye döneceklere 'özel ücret'
Çin savaş uçakları Tayvan'ın 'hava savunma sahası'na girdi
Kosova Cumhurbaşkanı Sadriu’dan ‘Türkiye’ açıklaması
Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşına Ukrayna tepkisi
Ukrayna'dan Kiev'deki silah ve mühimmat hakkında açıklama
Finlandiya’dan Rusya'nın tehdidine cevap
Ukrayna, Kremlin sözcüsü Peskov’u yalanladı
Zelenskiy: Arkadaşım Erdoğan ve Türk halkının güçlü desteğine teşekkür ederim
Çavuşoğlu, Ukrayna’dan tahliye edilen Türk vatandaşlarıyla görüşme yaptı
Fransa, Manş Denizi'nde bir Rus gemisine el koydu
Kremlin: Rus ordusu ilerlemeye devam edecek
Afganistan'da devlet üniversiteleri eğitime başladı
Rusya’da Twitter'a engel
Çin'den 5 maddelik 'Ukrayna' açıklaması!

TIMETURK / DÜNYA / Zelenskiy: Arkadaşım Erdoğan ve Türk halkının güçlü desteğine teşekkür ederim

Zelenskiy: Arkadaşım Erdoğan ve Türk halkının güçlü desteğine teşekkür ederim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü. Zelenskiy, görüşmenin ardından Erdoğan'a destekleri için teşekkür etti.

1 Saat Önce
2022-02-26 17:20:25
Zelenskiy: Arkadaşım Erdoğan ve Türk halkının güçlü desteğine teşekkür ederim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü.

Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy görüşmesinde, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ve son gelişmeler ele alındı.

Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından, "Arkadaşım Sayın Erdoğan'a ve Türk halkına güçlü destekleri için teşekkür ederim." paylaşımını yaptı:

"Cumhurbaşkanı arkadaşım Sayın Erdoğan'a ve Türk halkına güçlü destekleri için teşekkür ederim. Rusya savaş gemilerinin Karadeniz'e geçişinin yasaklanması ve Ukrayna için önemli askeri ve insani destek bugün son derece önemlidir. Ukrayna halkı bunu asla unutmayacak."

zelenskiy-ukrayna-erdogan

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş